Мигранты и Россия

13.09.2020, 11:40, Разное

Россия столкнулась с оттоком рабочей силы: теряя работу, мигранты из Центральной Азии едут в другие страны

От RCE – 11.08.2020

Новые исследования показывают, что в условиях пандемии мигранты в РФ чуть ли не в два раза чаще теряли работу, чем местные жители.

АЛМАТЫ — Терпение у многих трудовых мигрантов из Центральной Азии, работающих в России, на исходе.

Они значительно сильнее пострадали от потери рабочих мест из-за введенного вследствие коронавируса карантина. В свете ухудшающихся условий жизни в стране многие планируют искать работу в других местах, говорят наблюдатели.

Согласно опросу, проведенному Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), около 40% трудовых мигрантов из Центральной Азии, работающих в России, заявили, что были уволены во время карантина, передает The Moscow Times.

При этом из россиян об этом же сказали 23%.

Если учесть также рабочих, отправленных в неоплачиваемый отпуск во время карантина в России, который длился с конца марта до середины мая, то без работы остались 75% мигрантов из Центральной Азии и 48% россиян.

Опрос показал, что трудовые мигранты были больше осведомлены об опасности коронавируса, чем местные жители, и охотнее соглашались с политикой правительства по сдерживанию распространения заболевания, несмотря на большое количество потерянных рабочих мест.

«Полученные результаты развеивают миф о том, что мигранты воспринимали вирус менее серьезно, чем россияне», — сообщает The Moscow Times со ссылкой на исследователя из РАНХиГС Евгения Варшавера.

Удар по российской экономике

В условиях отсутствия рабочих мест и открытия границ трудовые мигранты начали возвращаться домой.

Ожидается, что больше всего от оттока рабочей силы пострадают отрасли, в которых работали многие мигранты, — это сельское хозяйство, строительство и жилищно-коммунальные хозяйства, сообщил портал Eurasianet в июле.

В апреле российские фермеры обратились в Министерство сельского хозяйства с жалобой на нехватку сезонных рабочих. Они попросили правительство разработать специальные правила въезда для иностранных граждан, чтобы те могли работать в сельском хозяйстве.

Такие правила не введены до сих пор.

Между тем, согласно докладу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, значительную долю работников строительного и жилищно-коммунального сектора — до 20% — составляют мигранты из Центральной Азии, в частности из Узбекистана и Таджикистана.

«Заменить их трудно: местное население не готово к тяжелой работе при невысокой оплате и отсутствии социальных гарантий», — говорится в докладе.

«Снижение численности данной категории работников может повлечь существенные риски для отрасли строительства и ЖКХ с учетом того, что ежемоментные возможности замещения внутри страны исчерпаны», — говорится в письме Министерства строительства от 31 марта.

Условия жизни и работы в РФ для мигрантов, которые и без того были достаточно тяжелыми, значительно ухудшились в этом году, говорит житель города Токмок (Кыргызстан) Улан Оморов, который сейчас проживает в Москве.

«Работы нет, стало очень много безработных даже среди самих россиян», — сказал он, добавив, что в бюро по трудоустройству ежедневно толпы соискателей.

«Многие мои знакомые из Кыргызстана и Казахстана разочарованы текущей ситуацией и не хотят больше оставаться здесь», — рассказал Оморов.

Еще до пандемии коронавируса трудовые мигранты все чаще переезжали в Казахстан, потому что власти там предоставляют все больше возможностей для работы, укрепляют сотрудничество между странами региона и создают «братскую» обстановку.

«Ужасающие условия»

В условиях пандемии трудовым мигрантам пришлось столкнуться и с политикой местных авиакомпаний, которые продавали билеты на заведомо отмененные рейсы в страны Центральной Азии, а затем отказывались вернуть за них деньги.

Мигранты также подвергались преследованиям со стороны правоохранительных органов.

Темур Варки, живущий в Париже корреспондент Би-би-си, писал в Фейсбуке о сотнях беззащитных и брошенных граждан Таджикистана, которые содержались под стражей в российских спецприемниках «в ужасающих условиях, лишенные всяких прав и надежд».

В Москве власти насильно запирали мигрантов в общежитиях на карантин, говорит председатель московской правозащитной организации «Утро мира» Валентина Чупик.

«Полиция оцепляла целое общежитие, запрещая людям выходить на улицу, если были малейшие подозрения на коронавирус хотя бы у одного мигранта», — сказала она.

Потерявшие работу мигранты не могли зарабатывать на еду, тогда как хозяева общежития требовали с них арендную плату, добавила Чупик.

По ее словам, на фоне ставших повсеместным явлением в РФ нарушений прав приезжих из Центральной Азии, они в мае открыли «Школу мигранта», где желающие могут научиться общаться с полицией, давать отпор незаконным проверкам документов, не попадаться на аферы, выбивать незаконно удерживаемую работодателями зарплату и обращаться за помощью.

Автор: Канат Алтынбаев

Источник: https://central.asia-news.com

Пять российских городов, которые чаще всего выбирают таджикские мигранты

15 августаАвтор: Мусо БОБОХОДЖИЕВ, Asia-Plus

Трудовые мигранты на стройплощадке Фото: restate.ru

В РФ на заработках находится более 1 миллиона таджикских граждан. Мы узнали, в каких российских городах и областях нравится нашим гражданам больше всего и почему.

Исходили мы из количества желающих таджикистанцев жить в том или ином городе РФ и отношении местных жителей к нашим землякам.

Москва и Подмосковье – регион с большими деньгами

В столице РФ и в Московской области живет и работает более 2 миллиона мигрантов. Из них около 1,4 млн. – это выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Украины и Беларуси и т.д.

Столица РФ и Подмосковье среди таджикских мигрантов считаются самыми популярными местами для жизни и работы. Однако цены на жилье и трудовой патент тут выше, чем в других регионах России.

По неофициальной статистике, более 400 тысяч таджикских мигрантов живут и работают в Москве и Московской области.

Трудовые мигранты около Кремля Фото: Тв Центр

Мубориз Холиков уже три года приезжает работать именно в Москву. По его словам, несмотря на высокие цены на жилье, продукты и плату за патент, в столице он зарабатывает неплохо.

«За три года я был грузчиком, курьером, официантом и на данный момент работаю продавцом-консультантом. В свободное время подрабатываю – перевожу документы с таджикского на русский. У меня есть знакомые в нотариальной конторе, которые заверяют переведённые мною документы», – говорит Мубориз.

Зарабатывает Мубориз где-то 60-70 тысяч в месяц. Из этих денег тратит около 20 тысяч рублей на документы, питание и квартплату.

«Я удивляюсь, когда слышу, что в Москве таджиков не любят, на каждом углу их задерживают и издеваются над ними. Я не знаю почему, но за три года, что я здесь, у меня появилось много друзей среди русских, меня тут ни разу не оскорбили. Даже полиция всего три или четыре раза проверяла мои документы и отпускала. Если человек хорошо знает русский язык и свои права, то никто его пальцем не тронет», – говорит он.

«В Москве много таджиков, это свидетельствует о том, что город очень популярен среди нашего населения, которые приезжают в Россию на заработки. Но я советую молодым ребятам сначала выучить язык, изучить историю и право в России, а после этого пусть приезжают в Москву», – говорит Мубориз.

В Екатеринбурге можно легко найти работу

В Свердловской области России, по неофициальным данным, живет и работает более 100 тысяч таджикских граждан.

После Москвы и Московской области в приоритете таджикских граждан город Екатеринбург. По их словам, здесь мигранты легко могут найти работу.

Наши соотечественники работают здесь на заводах, фабриках, стройках, в магазинах, на фруктовых базах, в ресторанах и т.д.

Ночной Екатеринбург Фото: tutu.ru

Замирджон Шодиев после окончания школы поехал в Россию на заработки. Он выбрал Екатеринбург, потому что его родственники и знакомые уже зарабатывали на жизнь в этом городе.

«Я приехал в Россию в июле 2019 года. Здесь я легко нашел работу с помощью земляков. Сейчас работаю на фруктовой базе, получаю 36 тысяч рублей в месяц, – говорит молодой человек. – Первые две зарплаты я потратил на документы, долги и питание. Начиная с третьего месяца начал собирать понемногу. В сутки я работаю 12 часов, таскаю, гружу фрукты, которые привозят на базу», – говорит Замирджон.

По его словам, он как будто работает в Таджикистане. А все потому, что на базе очень много таджиков:

“Вокруг базы, на которой я работаю, есть ещё и другие базы. Каждое утро приезжаю на работу и думаю, что я не в России, а в Таджикистане. Меня окружают одни таджики, и я очень редко слышу русский язык”.

По словам молодого человека, в Свердловской области таджики работают не только грузчиками, есть и бизнесмены, некоторые из них являются крупным поставщиками овощей, фруктов и сухофруктов.

Казань – город с мусульманскими традициями

Казань – еще один город, который любят таджикские граждане. С одной стороны здесь мигранты легко могут найти себе работу, потому что в городе строятся новые высотные здания, чинятся и расширяются дороги и т.д.

Казань, мечеть «Кул Шариф» Фото: cian.ru

С другой стороны – культура татарского народа, который составляет основное население Казани, близка по духу культуре выходцам из Центральной Азии. Здесь мигранты проще адаптируются, чем в ряде других городов России.

Кроме того, Казань это торговый город. Поэтому граждане, которые занимаются торговлей, едут именно сюда. Средняя заработная плата тут составляет более 40 тысяч рублей в месяц.

Новосибирск – город мигрантов

В РФ Новосибирск называют городом мигрантов, здесь постоянно растет количество приезжих. По неофициальным данным, количество мигрантов в Новосибирске приближается к полумиллиону. По официальной статистике, около 210 тысяч трудовых мигрантов получили патенты.

Больше всего тут таджикских и узбекских граждан.

Таджики выбирают Новосибирск из-за хорошего отношения местных жителей к мигрантам и большого количества рабочих мест. Наши граждане в Новосибирске работают на стройках, фабриках, в магазинах, ЖЭУ и других местах.

Новосибирск, центральная улица Фото: novosibexpo.ru

Муслихиддин Нарзулоев уже 6 лет работает в Новосибирске. У него своя торговая точка: он продает овощи и сухофрукты.

“До прошлого года я работал в разных местах, начиная со стройки до ЖЭУ. После получения вида на жительство, решил создать что-то для себя и открыл торговую точку. Слава Аллаху, уже неплохо зарабатываю, были проблемы из-за пандемии, но все прошло. В Новосибирске местные жители добрые, общительные и интеллигентные. Не говорят, что ты мигрант и ничего не знаешь, ко всем относятся одинаково, для них без разницы, откуда ты, местный или приезжий”, – рассказывает Муслихиддин.

Мужчина отмечает еще один плюс – трудовой патент в Новосибирске стоит гораздо дешевле, чем в других регионах России. В «городе мигрантов» работает и живет много таджиков, особенно жители с севера Таджикистана. Средняя заработная плата в Новосибирске составляет более 35 тысяч рублей.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге находится примерно 1,2 млн. мигрантов, и тут тоже очень много таджиков.

По словам мигрантов, здесь есть все условия для них, они могут легко найти работу и трудоустроится, даже за достаточно высокую заработную плату.

Санкт-Петербург

К слову, средняя заработная плата в Санкт-Петербурге составляет 46 тысяч рублей.

Согласно данным сайтов по трудоустройству, в Санкт-Петербурге достаточно рабочих мест для миллионов людей.

Здесь, конечно, проще трудоустроиться квалифицированному специалисту, но и разнорабочие тоже очень нужны.

Таджики в Санкт-Петербурге в основном работают в магазинах и на заводах. У многих таджиков, которые едут в северную столицу России, есть РВП, ВНЖ или же российское гражданство.