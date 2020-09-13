За семь лет у чиновников в России изъяли имущество на 34,5 миллиарда рублей

13.09.2020, 11:40, Разное

Опубликовано: 10.09.2020 АВТОР: ЕКАТЕРИНА СЕЛИВАНОВА

С 2013 года, когда вступил в силу закон о контроле за соответствием расходов и доходов, у чиновников через суды изъяли имущество на 34,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту». Генпрокурор также рассказал, что в РФ стали чаще выявлять крупные хищения и взятки, а чиновников втрое чаще увольнять из-за коррупции.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Фото: genproc.gov.ru

По данным Краснова, за семь лет прокуроры инициировали в отношении чиновников более двух тысяч проверок, а по результатам направили в суд более 200 исковых заявлений, из них удовлетворили 118.

Число чиновников, уволенных по инициативе прокуроров из-за утраты доверия после коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. В 2016 году их было 383, а теперь уже 1150.

По данным Генпрокуратуры, число коррупционных преступлений, выявленных за последние несколько лет, существенно не меняется и составляет около 30 тысяч в год.

Однако в последние годы регистрируется больше коррупции в крупном или особо крупном размере или причинившей особо крупный ущерб в составе организованных групп и преступных сообществ.