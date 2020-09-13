Зеленский объяснил выдвижение кавээнщика в мэры Одессы

13.09.2020, 11:08, Новости дня

Одессе необходим символ честности, культурного лидерства, порядочности, градоначальник, известный не только в городе, но и за рубежом, так президент Украины Владимир Зеленский объяснил выдвижение комика Олега Филимонова кандидатом на пост главы города от пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Что касается Филимонова, почему именно он? Мы находимся в прекрасном городе-герое Одесса. Город, я считаю, действительно герой. Я говорю не только о Второй мировой войне, не только о войне на Донбассе, я говорю о тех героях, которые представляли ее (Одессу) всю жизнь – великие писатели, художники, ученые и спортсмены, которые превратили этот город в жемчужину», – передает слова украинского президента УНИАН.

Зеленский отметил, что одесского мэра должны знать не только в городе, но и за границей.

«Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают, как честного, известного, я считаю, легендарного человека. Любят пописывать, что он (Филимонов) какой-то КВНщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно, и не слово КВНщик, потому что тот, кто «служил» в КВН, знает, что это очень сложно. Он представлял Одессу на уровне всех стран СНГ, и были чемпионами (команда КВН из Одессы – прим. ВЗГЛЯД) и тогда не говорили какой-то там, а говорили – наш символ, это гордость и лицо Одессы», – добавил президент.

Он отметил, что в команде Филимонова есть бизнесмены, спортсмены и культурные деятели. «Я считаю, что эти люди не дадут в обиду ваш прекрасный город. Потому что у Одессы много за эти годы забрали или власть имущие, или еще какие-то товарищи, как собственники танкера «Делфи». Мне кажется, что вернуть это могут люди, прежде всего, порядочные. Я так считаю, это мое мнение, я хочу, чтоб нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас (от партии «Слуга народа»). Я не хочу заниматься никакой агитацией, никого уговаривать, я считаю, что это несправедливо. Мы с любым человеком будем находить контакт. Мне небезразлично, что происходит в Одессе», – отметил Зеленский.

Ранее сам Филимонов заявил, что предложение стать градоначальником поступало дважды, но когда такой вариант ему предложил Зеленский, он решил согласиться. Комик считает, что у него есть довольно высокие шансы на победу.