Мнение: Круги на воде

13.09.2020, 10:55, Разное

Политические последствия "дела ЧВКшников"

Круги на воде

Тема задержания в Белоруссии российских ЧВКшников продолжает «не отпускать» украинский политический клоповник. Казалось бы, история завершилась – ЧВКшники уехали домой, сын Лукашенко официально принес им извинения от лица государства, глава КГБ Вакульчик перешел на работу в Совет Безопасности Белоруссии, а планировавший всю эту историю начальник ГУР МОУ Бурба лишился своего поста после того, как обвинил неназванных лиц из окружения Зеленского в работе на Россию.

Но на Украине круги на воде продолжают расходиться. Примечательно, что несмотря на то, что версию, обнародованную российскими СМИ о причастности СБУ к операции по заманиванию ЧВКшников на Украину через Белоруссию, до сих пор подвергают сомнению, Порошенко, Турчинов, Луценко, Бутусов и еще целая свора оголтелых русофобов яростно раздувают эту историю, разворачивая ее против Зеленского. Иронично, но операция, которая задумывалась в числе прочего для того, чтобы вызвать кризис в отношениях между Россией и Белоруссией, после своего провала стала фактором украинской внутренней политики, когда ее используют противники Зеленского для атаки на его окружение. В результате Зеленский и Ко уже несколько недель подвергаются обвинениям в предательстве, халатности, некомпетентности. И как видим, просто обвинениями дело не ограничивается – окружение Порошенко хочет инициировать создание парламентской комиссии, которая должна расследовать причины провала операции с ЧВКшниками в Белоруссии и установить «агента ФСБ» в окружении Зеленского (некоторые порохоботы, особо не стесняясь пишут, что это Ермак). Таким образом Порошенко и Ко, помимо прочего, дезавуируют заявления окружения Зеленского и СБУ, что никакой секретной операции не было и это выдумка российских СМИ и ФСБ. Для этого выдвигаются обвинения, что окружение Зеленского сознательно уничтожает документы, связанные с заседанием, где обсуждался вопрос о ЧВКшниках, так как Зеленский боится, что его свяжут с этим делом и это еще сильнее ударит по его и без того падающему рейтингу.

Эта история очень удобна для Порошенко, так как позволяет перед местными выборами переключить внимание с многочисленных уголовных дел против себя любимого на предательство и некомпетентность Зеленского. И соответственно, любые шаги против Порошенко в текущих реалиях будут подаваться порохоботами как «преследование экс-президента патриота, который хотел разоблачить предательство на самом верху». Так что с одной стороны это атака на Зеленского, но в основе своей – это прежде всего один из способов защиты Порошенко от посадки. Порошенко волнуется, так как выборы в США приближаются и ситуация там балансирует на грани. И в условиях разгорающейся американской внутриполитической борьбы тема коррупции на Украине и участия Байдена в ней является одним из главных козырей. Демократы это понимают, поэтому Деркач, распространявший пленки с разговорами Байдена и Порошенко, попал под персональные санкции, как «российский агент». Этим пытаются заранее дезавуировать эти материалы, если они начнут использоваться Трампом для атаки на Байдена.

С другой стороны, окружение Трампа давит на Зеленского, чтобы он активнее расследовал дело «Бурисмы», чтобы ударить по Байдену под самые выборы. Отсюда и целый букет новых уголовных дел против Порошенко, который являлся главным подельником Байдена. По мере приближения событий в США к кульминации, требования посадить Порошенко из Белого Дома могут оказаться нестерпимыми, даже несмотря на очевидную попытку Зеленского уклониться от выбора, который сделал Порошенко в 2016-м году. Велик риск не угадать и поставить не на того. Но если Зеленского додавят и вынудят сажать Порошенко, то текущие обвинения Зеленского в предательстве могут послужить основой для будущих массовых протестов прикормленных неонацистов, которые будут выходить не только за кормящего олигарха, но и «против предательства на самом верху», разыгрывая карту разгневанного патриотизма.

Поэтому, несмотря на то, что история с ЧВК в Белоруссии формально завершилась, она еще как минимум пару месяцев будет серьезно фигурировать в украинской политике, так как для оппонентов Зеленского она оказалась очень выгодной, даже с учетом того, что запустили ее российские СМИ, которые на Украине запрещены. Когда речь заходит о политической выгоде, принципиальность «украинских патриотов» резко пропадает.

Кроме вышеуказанных вещей, Порошенко и его подельники продолжат атаки на политическую имитацию Зеленского на Донбассе, обвиняя его в капитуляции и сдаче захваченных территорий, чем они занимаются более двух месяцев. Желая продолжения войны, которая раньше служила способов сохранения власти, ныне они рассматривают ее как один из способов возвращения к власти путем демонстрации своего «патриотизма» на фоне «предательства и некомпетентности» Зеленского и «Слуг народа».

И судя по некоторому росту рейтинга Порошенко, благодарных слушателей эта риторика находит, хотя все же больше от Зеленского отваливаются в пользу Бойко и Медведчука, что не удивительно, так как большинство избирателей Зеленского хотели завершения войны. Идти на второй заход с Порошенко желающих не очень много, даже если выяснится, что в окружении Зеленского и правда работали агенты ФСБ.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/krugi-na-vode/ – цинк

Про заявления Турчинова и обвинения в адрес Зеленского подробнее можно тут посмотреть https://diana-mihailova.livejournal.com/5426644.html