Мнение: Титатны и пигмеи

13.09.2020, 10:50, Разное

В очередной раз поднята тема захоронения Ленина плюс к этому добавилась тема использования Мавзолея, когда тело вынесут. Мало того – уже возникла тема сноса Мавзолея. В рамках такой идеи логично превратить Мавзолей или его место в пафосный ресторан в стиле бандитского Петербурга. С гостями с юга, свадьбами, стрельбой из автоматов в воздух и парковкой для люксовых автомобилей владельцев жизни. И терками за эту жизнь на открытой веранде – бывшей трибуне. Символично и знаково – бандиты победили окончательно.

Почему снова началась эта унылая волынка, в общем-то, понятно – когда дела идут неважно, нужно забросить тему, по которой однозначно имеется раскол в обществе. Сунуть в муравейник горящую палку. Отвлекающий маневр. То, что он на костях, никого не смущает: у нынешних из святого остались только деньги.

У этой темы есть вполне очевидное решение. Не вы ложили – не вам и вынимать. Есть история, она такая какая есть. Мавзолей и Ленин – ее часть. Так же как и некрополь на Красной площади. Когда вы подохнете, еще хорошо, если ваши кости не бросят собакам. Где им и место. На фоне людей, похороненных на Красной площади, нынешняя братва, начиная с величайшего геополитика – меньше молекулы. И не им решать, что делать с титанами прошлого.