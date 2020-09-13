 

В РФ выявлено 5449 новых случаев коронавируса

13.09.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5 449 новых случаев коронавируса в 84 регионах, всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 062 811 случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода, полностью выздоровели 2 690 человек. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исходов, выздоровело 876 225 человек, говорится в сообщении опрештаба в Telegram.

В Москве за последние сутки выявлено 650 случаев короанвируса, в Санкт-Петербурге – 206, в Московской области – 166.

Накануне в РФ было выявлено 5 488 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 39.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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