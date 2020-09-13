Избран первый губернатор в единый день голосования

13.09.2020, 10:48, Новости дня

Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии в воскресенье избрали губернатором на пять лет региона врио главы НАО Юрия Бездудного. За него парламентарии отдали 14 голосов.

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов – 14 – губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», – передает ТАСС слова председателя заксобрания Александра Лутовинова.

Согласно уставу НАО, губернатор избирается региональным парламентом по представлению президента Росссии. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов окружного собрания. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания НАО три кандидатуры на должность губернатора региона – это врио главы НАО Юрий Бездудный от «Единой России», депутат окружного собрания Андрей Смыченков от ЛДПР и глава дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев от партии «Родина». За Смыченкова проголосовали два депутата, за Пинаева голосов не отдали.

2 апреля глава государства принял отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. До проведения выборов врио губернатора Архангельской области был нзначен Александр Цыбульский, который ранее занимал должность главы НАО. Врио губернатора НАО назначили Юрия Бездудного.

Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. В 1991 году окончил факультет защищенных систем связи Орловского высшего военного командного училища связи им. М. И. Калинина (ныне Академия Федеральной службы охраны РФ), в 2001 г. – Орловскую региональную академию государственной службы. Также проходил обучение в негосударственном образовательном учреждении «Московский психолого-социальный институт» (ныне университет) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Имеет диплом мастера делового администрирования.

С 1987 по 2007 г. служил в органах государственной безопасности СССР и РФ. В 2007-2012 гг. занимал должность заместителя главы Брянской городской администрации. В 2013-2014 гг. являлся вице-президентом ООО «Интерактивный банк» (Москва; лицензия отозвана 26 апреля 2016 г.). С 2014 по 2019 г. – заместитель главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области Андрея Иванова. С 18 марта 2019 г. по 2 апреля 2020 г. – заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Курировал работу аппарата администрации НАО, а также департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона, департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Координировал реализацию в НАО национальных проектов по направлениям «Экология» и «Цифровая экономика».