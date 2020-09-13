Названы регионы с самой высокой явкой на выборах 11 и 12 сентября

13.09.2020, 10:48, Новости дня

Самая высокая явка на выборах глав регионов в ходе досрочного голосования 11 и 12 сентября зафиксирована в Еврейской автономной области, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Что касается высших должностных лиц, то самая низкая явка – 15,94% – в Иркутской области, самая высокая – в Еврейской автономной области – 57,89%», – передает ее слова ТАСС.

Памфилова добавила, что на довыборах депутатов Госдумы без учета дистанционного электронного голосования самая высокая явка зафиксирована в Республике Татарстан – 56,64%, а самая низкая в Ярославской области – 10,47%.

По словам главы ЦИК, на выборах в законодательные собрания субъектов самая высокая явка в Белгородской области 40,31%, а самая низкая в Костромской области – 16,11%.

«У нас нет никакой заданности и никакой оценки высокая или невысокая явка. Она должна быть реальной и естественной – вот самый главный критерий. Естественная, реальная [явка], то, что не подвергает сомнению достоверность голосования. И то, что люди действительно приходили и голосовали так, как они считают нужным – вот это самое главное», – отметила Памфилова.

Закон не предусматривает порога явки, при котором выборы признаются состоявшимися.

Глава Центризбиркома уточнила, что на участках находятся более 150 тыс. наблюдателей и 55 тыс. членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

«На данный момент реально присутствовали [на участках] более 150 660 наблюдателей, плюс к ним 55 тыс. членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они обладают всеми правами наблюдателей. В среднем по три-четыре человека на каждый участок», – отметила Памфилова.

Она добавила, что от политических партий было направлено на участки почти 64 тыс. наблюдателей, от Общественной палаты – около 39 тыс.

Напомним, хотя единый день голосования в РФ проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Единый день голосования уже начался в РФ – в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах РФ (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.