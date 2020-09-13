Ходячий с призом – Личное мнение

13.09.2020, 10:45, Разное

Вчера Россию облетела радость — вечером, не стала вас из-за неё будить.

Ходячий муж Юли Высоцкой получил в Каннах приз — нет, не главный, но всё равно приятно.

Спецприз жюри — русофобов. За фильм, в котором советские солдаты расстреляли рабочих.

Хочешь мировое признание? Насри на Россию. Андрон Кончаловский это прекрасно знает.

В далёком 1962 году, когда номенклатурный мажор Андрюша пил водку, кутил и драл ещё баб, в Новочеркасске пролетарии вышли против поднятия цен на продукты.

Демонстрацию расстреляли. Таковы были времена.

Одни, как дети поэта Михалкова, жрали икру и не вылезали из Дома моделей. Другим было нечего жрать — они работали за копейки. Андрюша ловил такси, только выучился на режиссёра, имел актрис в разных позах, а рабочие сидели в забое за три копейки.

И вот полвека прошло. Рабочие, разумеется, умерли. Андрон же всё ещё ходит, опираясь на молодуху-жену. Он очень тщеславен. Любит признание. Россию, как я понимаю, считает деревней, а потому ему нужно кино для Канн.

А в Каннах тех что? Как и во всём цивилизованном мире — насри на Россию смачно, обмажь её говнищем, тебе дадут приз.

Нет, не главный. Но специальный. Мол, для этой страны-деревни и так сойдёт. Там же традиция — людей стрелять солдатами. Типично Путинские замашки, верно? И ничего, что страной руководил хохол Хрущёв.

Поймите правильно: я сейчас не о нашем режиме, не о вековых устоях, но не Андрону Кончаловскому это критиковать. Тем более, не за спецприз в Каннах — это так мерзко поливать свою страну зарубежом.

Ты-то, дед Ходячий, хорошо жил в то время. Да и сейчас — неплохо. И всё — за наш счёт.

В любой стране есть свои проблемы. Где их нет? Везде есть. Но только мы, вот такие вот кончаловские, так любим выехать в Европу и насрать себе же на голову.

Нас, убогих таких, тут же жалеют. Из жалости — вон, приз вот дали. Но ёлки-палки, мы обижаемся на несправедливость к России, хотя сами же делаем для такого отношения всё.

Как вы относитесь к таких паразитам, живущим за счёт общества, а потом льющих на него помои?