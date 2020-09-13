 

В Марьино и Бабушкинском провели первый розыгрыш акции “Миллион призов”

13.09.2020, 10:43, Разное

До 14 октября победителям нужно активировать выигрышный код. Это можно сделать на сайте программы “Миллион призов”.

Победители акции получили от одного до четырех тысяч баллов. Каждый балл равен одному рублю. Их можно потратить на сертификаты и скидки в крупных торгово-развлекательных центрах, торговых сетях, кафе и ресторанах, городских сервисах, а также направить на благотворительные цели.

Полученные баллы можно потратить до 14 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Акция будет продолжаться три дня, рассказал руководитель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Он напомнил, что впервые акция была проведена во время голосования по поправкам к Конституции. “Миллион призов” – инициатива столичных предпринимателей.

Такой же механизм запущен на голосовании в двух московских муниципальных районах – Марьино и Бабушкинский. Акция вносит свой вклад в развитие экономики города, отметил он. “Это очень выгодно”, – подчеркнул Платонов.

Второй розыгрыш по программе “Миллион призов” пройдет уже скоро – 14 сентября. Участниками могут стать все, кто проголосовал на выборах муниципальных депутатов районов Бабушкинский и Марьино.

Напомним, что 13 сентября в России проходит Единый день голосования. В Москве в районах Марьино и Бабушкинский выберут по два депутата, которые займут вакантные места в местных советах. Кроме того, 11 и 12 сентября жители столицы могут принять участие в довыборах. Они пройдут путем электронного голосования.



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