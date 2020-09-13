Мнение: Почему поисковик «Спутник» не взлетел

13.09.2020, 10:40, Разное

Как мы с вами и предполагали, «убийца Гугл» от Ростелекома провалился. Национальный поисковик, который хотели сделать обязательным для использования бюджетниками, и в создание которого вбухали больше двух миллиардов рублей, закрыт. Закрыта и большая часть сервисов, которые запускались под зонтичным брендом поисковика:

https://www.cnews.ru/news/top/2020-09-07_rostelekom_vnezapno_zakryl

Сейчас на сайте покойного поисковика нет даже поисковой строки, там продвигают теперь браузер «Спутник», также мало кому известный. О состоянии проекта можно судить по тому факту, что за весь 2020 год на главную страницу были добавлены всего лишь две новости: одна в январе и одна в апреле.

На мой взгляд, провал был абсолютно закономерен. Сегодня воскресенье, важные государственные мужи культурно отдыхают со своими семьями, и я могу позволить себе писать откровеннее, чем обычно.

Даже сугубо коммерческие проекты, которыми занимаются съевшие стаю собак в своём деле команды, регулярно проваливаются. Из памятных каждому примеров можно указать на соцсеть «Гугл плюс» от великого Гугла и на блогоплатформу Я.ру от не менее значимого для нас Яндекса. Оба проекта пробарахтались какое-то при поддержке родителей-гигантов, а потом потихоньку стухли и были закрыты. При этом если «Гугл плюс», — выскажу экспертное мнение блогера, — был изначально неудачной соцсетью, то блоги Я.ру имели некоторые шансы на успех, им просто не повезло. Сейчас, кстати, Яндекс уже провёл работу над ошибками и со второй попытки выкатил на солнечный свет Яндекс.Дзен: мощную платформу, которая заняла уже в Рунете значительную долю рынка.

Вместе с тем причины провала «Спутника» лежат далеко за пределами простого везения. Я полагаю, что «Спутник» был обречён изначально, и что даже полная рука козырей не спасла бы его от неизбежного трагического финала.

Мне довелось плотно познакомиться с этой проблемой во время работы над «Справочником патриота», хорошо известным вам википроектом, который с 2013 года существует на ваши пожертвования:

https://ruxpert.ru/

За эти семь лет я несколько раз ездил в Москву, чтобы общаться с командами, которые пытались за государственные деньги создавать аналоги нашего «Руксперта» — сетевые энциклопедии с патриотическим уклоном.

Каждая из этих команд была свято убеждена, будто википроект — это простая и примитивная система, которую можно купить в ближайшем переходе за 500 рублей. Вспоминаю одну из типичных бесед, во время которой мне рассказали звучный план: развернуть на сайте пустую оболочку «медиавики», а потом заставить каждого из тысячи молодёжных активистов, привыкших ходить на митинги и кричать грубые слова в адрес несистемной оппозиции, написать на сайте по 10 статей. Тысяча активистов, по 10 статей с каждого, вот и 10 тысяч статей, которыми можно отчитаться за бюджетные деньги.

Излишне пояснять, что этот гениальный план не сработал. Не сработали и все остальные аналогичные планы.

Прямо сейчас уверенно таранит айсберг проект «Большой российской энциклопедии», на который также планировали выделить около двух миллиардов:

https://habr.com/ru/news/t/469169/

Достаточно посмотреть на название проекта, — «Национальный научно-образовательный энциклопедический интерактивный портал», — чтобы понять уровень навыков его создателей. Людей с горящими глазами, которые составляют костяк сетевых проектов такого рода, тошнит от бюрократии и канцелярита. Бесплатно разменивать своё драгоценное время на разную бумажную ерунду они не захотят, а достаточно сладкого вознаграждения им не предложат.

Сейчас уже конец 2020 года, через несколько месяцев создателям «энциклопедии» надо будет сдавать готовый проект. Уже видно, что за два миллиарда рублей Россия получила обычную допотопную энциклопедию доинтернетной эпохи, которая проигрывает той же Википедии по всем фронтам:

https://bigenc.ru/

Вот, к примеру, статья на хорошо знакомую мне тему, продолжительность жизни. Даже если не обращать внимание на занудный канцелярит, бессмысленные сокращения и отсутствие ссылок на внешние источники, у статьи есть два критичных недостатка: она очень краткая, и она устарела уже на целых 7 (семь!) лет.

https://bigenc.ru/economics/text/3179187

А вот, для сравнения, аналогичные статьи на нашем Руксперте и в Википедии:

https://ruxpert.ru/Продолжительность_жизни_в_России

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ожидаемая_продолжительность_жизни

Как видите, статьи, которые делались добровольцами, выигрывают по всем параметрам: в том числе по актуальности и полноте.

По сути, за два миллиарда бюджетных денег энциклопедисты просто опубликовали в интернете толстую скучную книгу. Их книга, конечно, получит немного трафика за счёт большого количества оригинального контента, однако если бы эта энциклопедия была блогером Живого Журнала, она не вошла бы по посещаемости даже в двадцатку самых популярных.

Сообщество — вот один из важнейших ингредиентов успеха. Масштабная работа в интернете почти всегда должна быть публичной, её надо показывать публике, её надо обсуждать. В противном случае начинаются проблемы с кадрами: энтузиасты, которые могли бы вложить свои обильные силы в общее дело, остаются за бортом. Кроме того, у ответственных за проект появляется большое искушение сделать маленький домик из глины и палок, а потом написать в отчёте, что они построили нечто среднее между Лувром и Эйфелевой башней.

Сейчас, например, один из патриотических центров начинает обучать учителей киберспорту:

https://www.mos.ru/news/item/79678073/

Конечно же, мне сразу стало любопытно, чему именно будут педагоги учить детей после этого курса. Как мы знаем из мирового опыта, проверенных вариантов много: и ковыряться в грязи в «Майнкрафте», и стоять на миде в «Доте», и изучать историю Чехии по «Кингдом Кам». Я перешёл на сайт центра, прочёл текст программы и приуныл:

https://www.dpomos.ru/getfile/?file=425389

Мой прогноз: ничего хорошего из этой потенциально замечательной затеи не выйдет. Всё делается в закрытом от публики режиме: это значит, что руководить процессом будут весьма далёкие от киберспорта граждане, а педагоги научатся после курсов разве что грамотно прикрывать задницу бумагой во время нападений проверяющих.

Увы, государственный стиль мышления не позволяет большинству чиновников прислушиваться к специалистам. Если бы перед выделением денег на аналог Википедии чиновники пришли хоть ко мне, хоть к администраторам Википедии (которых я не люблю), если бы они запросили консультацию, им бы совершенно бесплатно объяснили, что именно они собираются делать не так, и почему их затея покорить мир моды пластиковыми лаптями неизбежно провалится.

Беда в том, что чиновники по умолчанию всегда пытаются игнорировать опыт индустрии и изобретать велосипеды: начинать с самого нуля и делать что-то своё, причём не силами способных свернуть горы фанатов, а силами аппаратных посредственностей, слабо разбирающихся в вопросах, которые они курируют. Мастерить с нуля велосипед психологически проще, нежели на равных договариваться с хорошей частной мастерской о лицензировании их велосипеда. Иногда, — когда изобретением велосипеда занимается увлечённый велогонщик, готовый дневать и ночевать в мастерской ради своей мечты, — тактика «делаем всё с нуля» выстреливает. Однако когда сборкой велосипеда занимается «свой человечек» Пётр Петрович, который на велосипеде сидел последний раз в начальной школе, чудес ждать не стоит. Даже если Петру Петровичу дадут много денег, скупо оплачиваемые слесари смогут под его руководством разве что перекрасить купленный в Ашане стандартный велосипед.

Эта беда, — категорическое нежелание учиться, — повсеместна. Вот ещё один типичный пример: в петербургском Политехе студентов начали учить философии и экономике в игровой форме.

Казалось бы, какой простор для полёта фантазии! Визуальная новелла, экономический симулятор, моды для стратегий, красочные РПГ с погружением в нужный исторический период… Столько возможностей, такие перспективы! Политех — один из лучших технических вузов города, на старших курсах в нём полно и опытных геймеров, и талантливых программистов.

Ага, как бы не так. Вот два скриншота получившейся «игры»:

Этих скриншотов, пожалуй, вполне достаточно, чтобы понять очевидное: как создатели этого учебного пособия, так и назвавшие его «игрой» журналисты разбираются в теме примерно на уровне спелого кабачка. Скромный бюджет тут оправданием не является. Опыт показывает, что даже с почти нулевым бюджетом увлечённые разработчики не только создают полноценные игры, но и продают их за реальные деньги:

https://olegmakarenko.ru/1831773.html

https://olegmakarenko.ru/1895709.html

Отличие в том, что увлечённые разработчики действительно разбираются в играх, тогда как создатели тренажёра по философии отнеслись к изучению гейм-дизайна с хорошо читаемым презрением. В этом презрении, собственно, и заключаются корни многих наших технологических неудач.

«Википедия-шмикипедия, игры-шмыгры, у нас такие Кулибины работают, за два месяца такой проект забабахают, утрут нос всем этим выскочкам».

Я «читаю мысли» организаторов с большой уверенностью, так как в двадцать лет и сам имел ровно такой же шапкозакидательский настрой. Всё изменилось, когда я начал вести собственный бизнес, и несколько моих «гениальных» задумок провалились с большим ущербом для моих банковских счетов. Боль от потери денег постепенно заставила меня осознать правоту Сальвадора Дали: «Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению — и вас будут уважать».

Вот свежая новость — в Шотландии продали барана за 36 млн рублей.

https://ria.ru/20200829/rekord-1576468886.html

Если бы я хотел разбогатеть на разведении этих вкусных животных, я бы первым делом нашёл нескольких хороших специалистов по барановедению и внимательно, не перебивая, выслушал бы их мнение относительно моей затеи. А вот если бы я был чиновником, и если бы у меня не было протрезвляющего опыта потери собственных денег, я бы наверняка распорядился немедленно купить каких-нибудь случайных барашков, — числом поболее, ценою подешевле, — и поставил бы наблюдать за их прогрессом какого-нибудь своего надёжного знакомого, жокея на пенсии. Разумеется, я бы поступил так не с целью украсть бюджетные деньги, — воров среди чиновников вообще значительно меньше, нежели думают жулики из интернета, судящие всех по себе, — а просто потому, что небитый организатор считает хорошей именно такую тактику: экономим, делаем всё сами, с нуля и в полной тайне, отмахиваемся от непрошенных советов специалистов.

Подведу итог

Государству обычно не удаются проекты в области интернета и айти-технологий. Государство не умеет ни находить лучших специалистов, ни щедро платить им, ни обеспечивать им достойные условия труда. В результате на государство работают по большей части айтишники весьма средних способностей, да ещё и с бумажными гирями на ногах в виде избыточной отчётности и прочих ограничений. Понятно, что у «бюджетных» айти-команд не хватает ни пробивной мощи, ни ресурсов, чтобы на равных конкурировать с матёрыми зубрами рыночной экономики.

Как показывает опыт последних десятилетий, единственная рабочая стратегия для государства — находить уже готовые или, в крайнем случае, почти готовые проекты, а потом покупать в них долю и вливать в них большие бюджеты. Попытки государства создать что-нибудь передовое с нуля почти всегда проваливаются, и мне грустно смотреть, как бюджетные деньги тратятся даже не на воровство с распилом, а на заведомо провальные эксперименты.