 

Венецианский кинофестиваль. Главные лауреаты премии

13.09.2020, 10:37, Новости дня

Главную награду Венецианского кинофестиваля – “Золотого льва” – получила американская картина “Земля кочевников” режиссера Хлоя Джао. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Главную роль в “Земле кочевников” сыграла обладательница двух “Оскаров” Фрэнсис Макдорманд. По сюжету, ее героиня отправляется в путешествие по западу Америки на своем фургоне после того, как в родном городе произошел экономический кризис.

Обладателем “Серебряного льва” стала лента “Жена шпиона” Киеши Куросава (Япония), специальный приз жюри получил фильм “Дорогие товарищи” Андрея Кончаловского (Россия). Гран-при конкурса – у “Нового порядка” Мишель Франко (Мексика и Франция).

Приз за лучшую мужскую роль получил итальянец Пьерфранческо Фавино, сыгравший в картине “Наш отец”. Лучшей актрисой признана британка Ванесса Кирби за роль в фильме “Части женщины”.

Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм “Ученик”, режиссером которого он является.

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Рухан Замани за роль в фильме “Солнечные дети” режиссера Маджида Маджиди.

Венецианский международный кинофестиваль основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Временем проведения фестиваля является конец августа – начало сентября. Лауреатам фестиваля вручают награду в виде золотого льва.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Уволившегося после протестов в Белоруссии капитана милиции задержали

26.08 / В США задержали гражданина России. Его обвиняют в подготовке киберпреступления

05.08 / Катастрофа MH17. РФ получила уведомление от ЕСПЧ об иске Нидерландов

13.07 / В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

04.08 / Захарова оценила выступление Лукашенко

01.09 / Самый длинный ледник на Урале полностью растаял

05.08 / Около 300 тыс. жителей Бейрута остались без крова из-за взрыва в порту

03.07 / Франция не видит прогресса в отношениях с Россией

15.07 / Дуда рассказал, как «зубровка» помогла ему раскусить российских пранкеров

28.07 / Twitter временно ограничил аккаунт сына Трампа из-за видео о “ненужности масок”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска