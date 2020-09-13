 

Байден: В предстоящие годы не будет более серьезной проблемы для нашего будущего, чем климатический кризис

13.09.2020, 10:37, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден связал лесные пожары, которые сейчас бушуют в нескольких штатах страны, с изменениями климата. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на его сайте 12 сентября. 

“Научные данные ясно указывают: изменение климата представляет собой неминуемую экзистенциальную угрозу нашему образу жизни. Президент [Дональд] Трамп может попытаться отрицать эту реальность, но факты неоспоримы. Мы должны действовать сейчас, чтобы избежать будущего, определяемого непрекращающимся шквалом трагедий, подобных той, которую американские семьи переживают сегодня на Западном побережье”, – отметил кандидат в президенты.

Он подчеркнул, что без борьбы с изменением климата лесные пожары и другие экстремальные погодные катаклизмы будут продолжать расти по частоте и интенсивности, подвергая опасности жизни десятков миллионов людей, “опустошая наши земли и водные пути, делая воздух непроницаемым для дыхания и разрушая нашу экономическую безопасность”. 

“В предстоящие годы не будет более серьезной проблемы для нашего будущего, чем встреча и преодоление надвигающегося климатического кризиса”, – отметил Байден.

Он призвал американцев объединиться для борьбы с глобальным потеплением.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году страна официально уведомила о выходе из соглашения.

Президент Трамп заявил, что принял решение о выходе из Парижского соглашения ради “защиты Америки и ее граждан”.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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