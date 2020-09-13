Тяжелый пепел

13.09.2020, 10:20, Разное

Как живут защитники реликтового леса после самого крупного пожара в истории Утришского заповедника.

Большой Утриш на самом деле — совсем небольшой поселок на Черноморском побережье недалеко от Анапы. В конце августа рядом, на территории заповедника, выгорели почти 130 гектаров уникальных можжевелово-фисташковых лесов. Власти Кубани предложили полностью закрыть заповедник для туристов. Защитники леса, поселившиеся на Утрише десятки лет назад, против.

Причал Андрей Баландин, фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Самое главное — возьмите с собой спички, — в шутку говорит водитель такси, высаживая нас на залитом солнцем утришском причале.

Отсюда должен отправиться катер, который повезет группу экологов, волонтеров и журналистов к месту пожара. Нас встречает Андрей Баландин, высокий седой гражданин в камуфляжной футболке и брюках. Раньше Андрей Валерьевич служил судебным приставом. Последние 8 лет работает лесничим в анапском подразделении Новороссийского лесничества. Он должен регулярно проводить пешие рейды, тушить костры и следить за уборкой территории. Мешки для мусора Андрей Валерьевич покупает за свои деньги. Иногда на это уходит половина зарплаты. Лесничему платят 15 тысяч рублей в месяц.

Со стороны пляжа к Андрею Валерьевичу подходит турист в плавках, кислотно-оранжевой спортивной водолазке и кепке. Не представившись, с вызовом спрашивает:

— Вы егерь?

— Я лесничий.

— Вы ведете себя по-бандитски, — грубо бросает мужчина. — Стояли люди культурно. Культурно! Вы пришли. Порезали людям палатки, побросали вещи. Что вы прикидываетесь тут?

— Там очень много различных служб, — вежливо объясняет ему волонтер Андрей Юровник. — Андрей Валерьевич работает по пожарам, никого не выгонял. Те, кто выгоняет, это другие службы.

Константин, фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Немного успокоившись, гражданин рассказывает о том, что случилось с ним после пожара. Его палатка стояла в лесу недалеко от поселка:

«Меня зовут Константин. Каждый год сюда приезжаю, всегда спокойно отдыхал, мусор выносил. Позавчера утром встал, поел, сходил искупаться. Вдруг слышу крики.

Пришли полицейские, егеря, казаки. Девушку избили плетками. У меня срезана палатка, разбросаны вещи.

Если кто-то нарушает — подойдите, оштрафуйте. Иначе что это за дикость? Хотите, чтобы никто сюда вообще не приезжал?»

Границы Утриш, фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Утриш — это прозрачное море, дикий галечный пляж, невысокие скалистые горы и несколько тысяч гектаров реликтового леса. Здесь растут единственные в РФ можжевелово-фисташковые рощи. Тут главный ареал обитания исчезающей черепахи Никольского. Экологи называют это место «сердцем средиземноморских экосистем».

Но о природоохранном статусе этого участка Черноморского побережья экозащитники и чиновники спорят давно. С 1994 года здесь располагался региональный природный заказник «Большой Утриш». Под охраной находились пять тысяч гектаров территории между поселками Сукко и Малый Утриш. Статус заказника подразумевает строгий запрет на охоту, вырубку леса, строительство автомобильных дорог и жилых объектов. Отдых туристов, в отличие от заповедника, разрешается, но лишь в специально отведенных местах.

Выгоревшие части можжевелового леса на Утрише. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В 2008 году со стороны Сукко началось строительство противопожарной дороги (заказчик — Департамент лесного хозяйства Краснодарского края). Экологи называли ее строительство незаконным. Протянуть дорогу планировали в район утришских лагун. Экоактивисты выяснили, что эту землю на 49 лет арендовал некоммерческий фонд «Дар». Организация намеревалась построить «физкультурно-оздоровительный комплекс».

«На самом деле — роскошную усадьбу с многочисленными строениями и вертолетной площадкой, ради чего планировалось вырубить реликтовый лес»,

— утверждала «Экологическая вахта по Северному Кавказу».

В 2009 году строительство «противопожарной» дороги было остановлено под давлением общественности.

В 2010 году власти преобразовали часть территории в заповедник, повысив ее природоохранный статус. Но единым природным комплексом он так и не стал. Землю разбили на четыре части, исключив из нее самый ценный, по мнению экологов, район лагун, который так и остался в статусе заказника. Сейчас заповедник занимает 9 тысяч гектаров земельно-лесного фонда и 783 гектара морской акватории, а заказник — около 590 гектаров.

Утришане Один из жителей Утриша. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Первые туристы, по словам экологов, появились на Абрауском полуострове примерно 40 лет назад. Очень быстро это место облюбовали йоги, нудисты, кришнаиты, хиппи и другие неформальные отдыхающие.

35-летняя художница Татьяна Попова впервые попала на Утриш в 2002 году: «Я приехала сюда после школы. У меня переходный период, неудачная любовь. Взяла этюдник и решила здесь зализывать свои раны, — с улыбкой рассказывает девушка. — То, что я увидела на Утрише, перевернуло мой мир. Я ничего не смогла написать, как ни старалась. Сюда приезжает очень много художников, они красиво передают. Но для себя я решила:

нет, мне на это можно только смотреть».

Татьяна Попова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Такие, как Таня, называют себя «истинными утришанами». Одни живут на полуострове круглый год. «Истинные утришане» с пренебрежением относятся к «матрасникам» — туристам, которые отдыхают на полуострове несколько дней и уезжают, оставив после себя груды мусора.

С созданием заповедника все они стали отдыхать рядом на одной территории. И начались небольшие конфликты из-за несоблюдения уклада Утриша.

Уклад Одна из стоянок на Утрише. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Этим летом в можжевеловом лесу было около 350 стоянок. Стоянка — маленький палаточный лагерь, в каждом в среднем живет по 3–4 человека. Между деревьями развешаны тенты, гамаки, самодельные украшения и ловцы снов. На полуострове нет электричества, мясо здесь хранить тяжело, поэтому еда в основном — вегетарианская. Продукты хранятся в тарах, которые сложно открыть, например, в пятилитровых бутылках («пятишках») из-под питьевой воды. Если хорошенько не спрятать еду, ночью можно ожидать нашествия енотов.

Чем можно заниматься на Утрише? Высыпаться, гулять по лесу, загорать, купаться на нудистском пляже, медитировать, сидя на горячих камнях, ходить на йога-поляну. Утришане учат друг друга массажным практикам, гимнастике, игре на гитаре. В прошлом году сюда приезжала девушка из Франции, которая преподавала французский.

На Утрише практически нет сети: местный «житель» ловит ее, размахивая телефоном. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На Утрише действует несколько неписаных правил. Строго запрещено воровать, употреблять тяжелые наркотики и вести себя агрессивно — за это нарушителя могут выгнать с территории заказника. В лесу нельзя ломать деревья, приносить соленую воду (она сушит почву), создавать новые стоянки, прокладывать тропинки и мусорить. Костры — только на береговой линии.

Небольшие пожары, несмотря на правила, в Утрише все же случались. Волонтер Андрей Юровник рассказывает, что несколько лет выбивал для заказника огнетушители и противопожарные ранцы,

но вместо них получил от МЧС лопаты и конусные ведра.

На скалах они практически непригодны. И утришане выработали свою схему пожаротушения: выстроившись в цепочку, они передают по очереди бутылки с морской водой к месту возгорания.

Так они и спасали лес 24 августа.

Пожар Почти вся верхняя часть горы — в сгоревших деревьях и пепле. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Отдыхающие обнаружили сизо-бурый дым, поднимавшийся над горами, около 12 часов дня. Сергей Пригарний находился в тот момент на третьей лагуне.

— Я заметил пепел на стуле. Когда поднял голову, увидел, как очень резко идет дым со склона напротив горы Медведь (территория заповедника. — Е. К.). Затем огонь перешел на гребень горы Кобыла. Был южный ветер, как раз потянуло в сторону заказника, где находились люди.

Первые звонки в экстренные службы начали поступать около 12.20. К этому времени утришане — до 500 человек — выстроились в две цепочки и начали передавать воду наверх, где разгоралось пламя. Позднее служба МЧС заявила, что сообщение о пожаре поступило в 14:25.

Около пяти часов вечера на Утриш стали сбрасывать воду вертолеты. Примерно в это же время к месту катастрофы прибыла группа пожарных и служба МЧС, развернувшая в лесу водяную помпу. Покидать Утриш они начали к восьми вечера — тушить пожар в темное время суток по закону запрещено.

Ночью ветер усилился. Высота пламени в некоторых местах достигала 35 метров….

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