Зарубежные наблюдатели объяснили «отравление» Навального заговором против России

13.09.2020, 10:05, Новости дня

Инцидент с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального стал слишком политизированным и больше похож на заговор против России, что вызывает серьезное беспокойство, считают международные эксперты.

Так, по словам председателя Национальной арабо-российской ассоциации в России, президента Ассоциации российско-ливанской дружбы Башира Аббаса Самахи, ситуация вокруг госпитализации Навального стала слишком политизированной.

«За последние недели случай с Алексеем Навальным стал слишком политизированным и это вызывает серьезную обеспокоенность. Западные политики и СМИ начали выдвигать серьезные обвинения в адрес России, утверждая, что российские власти намеренно отравили Алексея Навального ядом под названием «Новичок»», – говорится в сообщении Самахи в Facebook.

«Однако я не нашел ни одного представленного доказательства отравления (результаты клинических исследований, заключения криминалистов или что-то еще). Не говоря уже об отсутствии доказательств отравления Алексея именно российскими властями. Почему подобные данные не публикуются и не представляются общественности? Как люди должны поверить в достоверность заявлений об отравлении?» – подчеркнул Самаха.

«Хочу отметить, что обвинения в адрес РФ являются очень серьезными: немецкие власти обсуждают введение новых санкций против РФ и отмену проекта «Северный поток – 2», который вообще не имеет никакого отношения к случаю с Навальным. Мне кажется, что все это выглядит как очередная попытка давления Запада на Россию по политическим и коммерческим причинам. Особенно, если учесть, что западные страны за последние 20 лет уже неоднократно обвиняли разные страны в применении химического оружия. Хоть одно из таких обвинений было обоснованным и доказанным? Нет», – сказал председатель Национальной арабо-российской ассоциации.

Он напомнил, что «Новичок» является химическим боевым оружием советского производства и его применение не оставило бы Навальному «шансов на выздоровление».

«И есть еще один важный вопрос: учитывая все неоднозначны обстоятельства (отсутствие доказательств, нежелание немецкой стороны проводить совместное расследование с Россией), ни у кого нет ощущения, что Навальный был отравлен не в России, а в Германии?» – задался вопросом Самаха.

Сооснователь «Центра исследований прав человека и адвокатуры», вице-президент Совета по делам молодежи Малайзии Мохд Иззат Афифи Бин Хж Абдул Хамид проанализировал факты, известные об «отравлении» Навального на сегодняшний день.

Он напомнил, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете и был быстро доставлен в российский госпиталь в Омске, где ему была оказана вся необходимая помощь. Позже его перевезли в Германию. Состояние Навального улучшилось. При этом немецкая военная лаборатория якобы обнаружила признаки химического вещества «Новичок» в его анализах.

«Европейские СМИ, а также многие политические деятели поспешили заявить, что российская спецслужба пыталась устранить оппонента, как это произошло с бывшим шпионом [Сергеем] Скрипалем в 2018 году», – отметил Хамид в комментарии для газеты ВЗГЛЯД.

«Эта теория кажется удовлетворительной для западной аудитории, привыкшей к образу РФ как кровавого государства, пытающего и убивающего любого, кто выступает против ее режима», – отметил эксперт.

При этом он указал на факты, которые говорят об обратном.

«Если правительство хотело смерти Навального, почему они позволили пилотам и российским врачам спасти ему жизнь? Если его отравила спецслужба, как могло случиться, что ему разрешили уехать из страны на Запад? Если они так коварны, разве они недостаточно умны, чтобы предположить, что в этом случае доказательства отравления будут найдены?» – задается вопросом вице-президент Совета по делам молодежи Малайзии.

Он также отмечает, что если «Новичок» так опасен, то почему Навальный жив и его состояние улучшается.

«Почему никто из его окружения не пострадал? И почему больницу Charite не закрыли на карантин, если этот яд настолько опасен? (…) И последнее, но не менее важное: почему канцлер [германии Ангела] Меркель так быстро начала говорить о санкциях против проекта «Северный поток – 2», хотя несколько недель назад она подтвердила, что такие обстоятельства не повлияют на его реализацию. И если вспомнить, что это США все время пытались остановить проект, многое проясняется», – подчеркнул Хамид.

«Подводя итог: ситуация с Навальным больше похожа на западный заговор против России, чем на «очередное преступление» российского режима, что требует решительного осуждения», – заключил эксперт.

Член Народного собрания Сирии Самир Хаджар также указывает на связь «отравления» Навального с проектом «Северный поток – 2» и возможные санкции в связи с этим.

«На этой неделе мы стали свидетелями очередной коллективной атаки империалистического Запада против России, на этот раз под предлогом болезни российского оппозиционера Навального. Запад во главе с Германией и США заявляет, что он был отравлен химическим оружием «Новичок», и настаивает на новых санкциях против России, включая отмену проекта газопровода. Все это мы видели раньше в нашей стране в 2013 году, а также в 2003 году в Ираке и не верим ни единому слову. Это просто грязный заговор с целью навредить России, которая защищает свободный многополярный мир и суверенные государства», – отметил Хаджар.

По словам члена Сената Чехии Ярослава Дубравы, в деле Навального есть много странностей. Он также указывает на то, что «Новичок» – яд, убивающий за несколько минут.

«Так как же возможно, что ни в ситуации с Навальным, ни в Англии (отравление Скрипаля) этого не случилось, хотя антидота не существует? Меня также удивляет, что РФ позволила перевезти Навального в Германию, где могут придумать все что угодно, чтобы очернить Россию. Стоило провести расследование в РФ с участием зарубежных экспертов», – отметил дубрава в комментарии для газеты ВЗГЛЯД.

«В данной истории слишком очевидно прослеживаются интересы американцев. У нас в Чехии шутят: Немецкие специалисты обнаружили отпечатки [президента РФ Владимира] Путина на йогурте, взятом из желудка Навального. Думаю, это лучше всего показывает, что нормальные люди в нашей стране думает по этому поводу», – отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что санкции – «самая большая афера, не имеющая ничего общего с правосудием».

«Как я отметил, в деле очевиден американский след: это является, прежде всего, попыткой отменить проект «Северный поток – 2», который, как известно, они пытались отменить с самого начала. Может быть, вас удивляет, что я вижу здесь их прямое вмешательство? Но взгляните на историю того, сколько людей США уничтожили в своих интересах, сколько государств было разрушено в результате развязывания гражданских войн! Да, я считаю введение санкций, как существующих, так и возможных, не только несправедливым, но и постыдным. К счастью, РФ – сильная нация, возглавляемая великим лидером, нация, которая может с этим справиться», – подытожил Дурбрава.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером Алексеем Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну.

При этом управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что РФ и так является членом ОЗХО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

В тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.