 

Медики научились определять депрессию по частоте сердечных сокращений

13.09.2020, 9:53, Разное

В новом эксперименте исследователи продемонстрировали, что суточный мониторинг частоты сердечных сокращений поможет установить депрессию у человека. Подобный способ диагностики определяет проблему с точностью до 90%.
Доктора сообщают, что при 24 часовом мониторинге частоты сердечных сокращений можно узнать о ранних симптомах скрытой депрессии и понимать, действует ли назначенная терапия. В период опытов эксперты без перерыва проводили наблюдения за частотой сердечных сокращений участников ночью и днем. Также испытуемые пользовались новым антидепрессантом, помогающим быстро выходить из депрессивного состояния. Это помогло специалистам выявить изменения, которые связывают именно с психологическими проблемами.

Испытуемые определили, что у людей, имеющих депрессивное состояние, частота сердечных сокращений оказалась на 10-15 ударов в минуту выше, нежели у здоровых личностей. В следствии терапии их частота понижалась, а изменения приближались к тем, которые были у контрольной группы.



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