 

Седокова удивила фанатов слишком откровенным топом

13.09.2020, 9:53, Разное

Известная певица Анна Седокова удивила фанатов своим коротким топом, который подчеркивает ее пышную грудь. В новой публикации экс-солистка группы «ВИА Гра» решила порассуждать о химии и любви.
Седокова пояснила подписчикам, что на днях посмотрела фильм с бюджетом в 200 миллионов долларов, в котором присутствуют множество спецэффектов. Артистке показалось, что режиссер, снимая кинопроект, забыл о самом важном чувстве, причем не любви, а химии. На главные роли были выбраны актеры, которые ничего испытывали по отношению друг другу, а это сразу же заметил зритель.

Химия – то чувство, которое заставляет следить за людьми, на первый взгляд не подходящими друг другу. Первой и самой простой ступенью является секс, когда инстинкты порождают движения. Именно с химии рождается искренняя любовь.

Пост на эту тему Седокова сопроводила фотографией, где запечатлена в облегающем топе желтого цвета. В комментариях не все позитивно отреагировали на рассуждения артистки. Многие вспомнили, что знаменитость воспитывает детей от трех разных отцов. В скором времени Седокова выйдет замуж за баскетболиста Яниса Тимму, который сделал ей предложение два месяца назад.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: О поучительной истории одного ковид-диссидента

16.08 / Ученые признали опасность просыпающихся из-за глобального потепления вирусов

16.07 / Россиян предупредили о росте цен: виноват слабый рубль и коронавирус

03.09 / Мнение: Сталин в Братушанах

11.07 / От крема с красным перцем до скраба с землей: бьюти-дайджест недели

10.07 / Вирусолог из Германии: Коронавирус останется с нами навсегда

30.08 / Популярные продукты являются причиной резкого повышения сахара в крови

21.07 / Мнение: О несметных богатствах России

30.07 / Изыми, Сатана!

29.06 / Ливия: Зачистка российских наемников стала необходимостью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска