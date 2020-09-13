Седокова удивила фанатов слишком откровенным топом

13.09.2020, 9:53, Разное

Известная певица Анна Седокова удивила фанатов своим коротким топом, который подчеркивает ее пышную грудь. В новой публикации экс-солистка группы «ВИА Гра» решила порассуждать о химии и любви.

Седокова пояснила подписчикам, что на днях посмотрела фильм с бюджетом в 200 миллионов долларов, в котором присутствуют множество спецэффектов. Артистке показалось, что режиссер, снимая кинопроект, забыл о самом важном чувстве, причем не любви, а химии. На главные роли были выбраны актеры, которые ничего испытывали по отношению друг другу, а это сразу же заметил зритель.

Химия – то чувство, которое заставляет следить за людьми, на первый взгляд не подходящими друг другу. Первой и самой простой ступенью является секс, когда инстинкты порождают движения. Именно с химии рождается искренняя любовь.

Пост на эту тему Седокова сопроводила фотографией, где запечатлена в облегающем топе желтого цвета. В комментариях не все позитивно отреагировали на рассуждения артистки. Многие вспомнили, что знаменитость воспитывает детей от трех разных отцов. В скором времени Седокова выйдет замуж за баскетболиста Яниса Тимму, который сделал ей предложение два месяца назад.