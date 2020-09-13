Наташа Королева после ограбления дома объявила о подработке

13.09.2020, 9:53, Разное

Певица Наташа Королева объявила, что решила подработать. Она готова за определенное денежное вознаграждение поздравить от своего имени с любимым праздником.

За полминуты поздравления Наташи Королевой клиенту придется заплатить 5 тысяч рублей. Если есть желание, чтобы артистка исполнила какую-то песню, то это будет стоить 20 тысяч рублей. В роликах готов принять участие и супруг знаменитости Сергей Глушко. Его расценки за видеопоздравление являются такими же, как и у Королевой. Если кто-то хочет, чтобы пара поздравила кого-то вместе, то нужно будет заплатить 15 тысяч рублей.

Недавно выяснилось, что пока Наташа Королева находилась в отпуске, к ее супругу приезжали девушки, которые украли драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Накануне в профиле артистки появился ролик, где она и Тарзан исполняют песню. В комментарии к нему знаменитость заявила, что сила любви может пройти все испытания.