Врио главы Иркутской области поговорил с бывшим губернатором Приангарья

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13.09.2020, 9:48, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поговорил по телефону с бывшим главой Приангарья Дмитрием Мезенцевым и получил от него наставления и советы по управлению регионом.

«Жители региона помнят Дмитрия Федоровича, как деятельного и неравнодушного главу. В частности, благодаря ему появилась в Иркутске одна из достопримечательностей для горожан и туристов – 130-й  квартал», – написал Кобзев в своем Instagram.

«Предложил Дмитрию Федоровичу войти в состав оргкомитета по празднованию 360-летия Иркутска. Юбилей отметим в следующем году», – добавил врио главы региона. Дмитрий Мезенцев согласился и отметил, что для него будет честью принять участие в организации празднования.

Кроме того, по словам Кобзева, бывший губернатор дал ему напутствия и советы.

«Ценны и важны для меня его слова о том, что хорошим руководителем Иркутской области может быть и человек, родившийся в другом регионе. Главное – уметь брать ответственность за свои действия, за людей, которые тебе доверяют», – подчеркнул врио губернатора.

«Я готов к работе. За девять месяцев, проведенных в Иркутской области, я объехал практически все районы, узнал, как и чем живут люди Приангарья, чем живете вы. Проблем много, но все можно решить. Моя задача – сделать так, чтобы Иркутская область процветала. Вы этого заслужили», – заключил Кобзев.

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Публикация от Игорь Кобзев (@kobzevnasvyazi) 12 Сен 2020 в 10:11 PDT

Ранее Кобзев записал видеообращение к жителям Иркутской области перед выборами губернатора. Выступление врио подытоживает результаты девяти месяцев его работы.



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