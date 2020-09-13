Мишустин дополнительно выделил более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

13.09.2020, 9:48, Новости дня

На закупку вакцины от гриппа из резервного фонда правительства выделено 4,1 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 годов будет дополнительно направлено 4,1 млрд рублей», – говорится в сообщении на сайтеправительства.

Отмечается, что в федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит приобрести еще более 15,5 млн доз вакцины.

Напомним, в Москве 1 сентября началась вакцинация от гриппа. По прогнозу ВОЗ, осенью в РФ придут сразу три новых штамма вируса, к которым еще не выработан коллективный иммунитет, потому вакцинация начнется в этом эпидсезоне.