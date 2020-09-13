 

Исследователи подтвердили влияние вейпов на развитие рака груди

13.09.2020, 9:17, Разное

Специалисты из университетов Йеля и Принстона подтверждают воздействие вейпа на риски появления рака молочной железы. Информации опубликовало издание Daily Mail.
В процессе опытов исследователями была проведена проверка версии о влиянии вейпа на грызунах. Часть мышей они содержали на свежем воздухе, а вторую поместили в помещение с парами вейпа. Далее испытуемым укололи клетки рака груди.

После истечения 14 дней оказалось, что новообразования у второй группы грызунов растут в 2 раза быстрее. Специалисты подтверждают, что пары от электронной сигареты образовывают подходящую среду для разрастания опухоли. Вдобавок у мышей выявили повышенный риск расширения метастазов.



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