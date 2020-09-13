 

Кристина Асмус потеряла голос накануне важной съёмки

13.09.2020, 9:17, Разное

Известная российская актриса театра и кино Кристина Асмус накануне пояснила в cоцсети Instagram о проблемах со здоровьем. По словам звезды фильма «Текст», у нее пропал голос, ей больно даже произносить что-то шепотом. Все это произошло перед важной рабочей съемкой.
Асмус рассказала, что голоса у нее вообще нет. Его она сорвала на ежедневных репетициях, которые проходят в театре имени Ермоловой перед открытием нового сезона. На сегодня у знаменитости запланирована важная съемка, где нельзя будет переозвучить материал. Она попросила подписчиков поделиться полезными советами по поводу того, как можно быстро вернуть голос. В комментариях фолловеры начали писать различные народные рецепты и называть лекарственные препараты.

Месяц Кристина Асмус находилась в командировке в солнечном городе Геленджик, где снималась в новом телепроекте для канала ТНТ. График был настолько плотным, что актриса не смогла проводить дочь Анастасию в школу. На линейку к ребенку отправился ее отец Гарик Харламов.



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