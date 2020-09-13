 

В Николаеве умер глава местной “Свободы”, который два месяца назад получил огнестрельное ранение в голову

13.09.2020, 9:16, Новости дня

В Николаеве после двух месяцев лечения умер глава областной организации ВО “Свобода” Демид Губский, который в июле получил огнестрельное ранение головы. Об этом на своей странице в Facebook 12 сентября сообщил его брат Владимир Губский.

“Демид умер, к сожалению, организм не вы держал долгой борьбы. Спасибо всем, кто все это время помогал, молился, верил”, – написал мужчина.

Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби.Дякую всім, хто весь цей час…

Posted by Володимир Губський on Laupäev, 12. September 2020

Инцидент произошел в начале июля.

“Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. После 23.00 они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам”, – сообщили в полиции.

Следователи выяснили, что пострадавший мужчина ранее пытался приобрести пистолет травматического действия, но законно получить на него разрешение не мог. Однако пистолет каким-то образом у него оказался.

Губскому было 33 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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