В Украине за сутки COVID-19 выявили почти у 2,5 тыс. человек
13.09.2020, 9:16, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2476 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
До сегодня два дня подряд регистрировалось более 3 тыс. новых подтвержденных случаев.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 154 335. За последние 24 часа от инфекции скончалось 30 человек, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3178. Выздоровело уже 68 893 пациента, из них 547 – за последние сутки.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Киеве (310), Тернопольской (225) и Харьковской (180) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Винницкая область – 4808;
Волынская область – 6289;
Днепропетровская область – 3262;
Донецкая область – 2095;
Житомирская область – 4292;
Закарпатская область – 8625;
Запорожская область – 2347;
Ивано-Франковская область – 11 215;
Киев – 17 261;
Киевская область – 6849;
Кировоградская область – 904;
Луганская область – 586;
Львовская область – 16 914;
Николаевская область – 1953;
Одесская область – 9482;
Полтавская область – 1195;
Ровенская область – 10 469;
Сумская область – 2401;
Тернопольская область – 8882;
Харьковская область – 12 584;
Херсонская область – 628;
Хмельницкая область – 3968;
Черкасская область – 2495;
Черновицкая область – 12 117;
Черниговская область – 2714.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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