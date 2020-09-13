В Украине за сутки COVID-19 выявили почти у 2,5 тыс. человек

13.09.2020, 9:16, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2476 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

До сегодня два дня подряд регистрировалось более 3 тыс. новых подтвержденных случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 154 335. За последние 24 часа от инфекции скончалось 30 человек, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3178. Выздоровело уже 68 893 пациента, из них 547 – за последние сутки.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Киеве (310), Тернопольской (225) и Харьковской (180) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4808;

Волынская область – 6289;

Днепропетровская область – 3262;

Донецкая область – 2095;

Житомирская область – 4292;

Закарпатская область – 8625;

Запорожская область – 2347;

Ивано-Франковская область – 11 215;

Киев – 17 261;

Киевская область – 6849;

Кировоградская область – 904;

Луганская область – 586;

Львовская область – 16 914;

Николаевская область – 1953;

Одесская область – 9482;

Полтавская область – 1195;

Ровенская область – 10 469;

Сумская область – 2401;

Тернопольская область – 8882;

Харьковская область – 12 584;

Херсонская область – 628;

Хмельницкая область – 3968;

Черкасская область – 2495;

Черновицкая область – 12 117;

Черниговская область – 2714.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.