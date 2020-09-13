 

Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

13.09.2020, 9:08, Новости дня

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли из-за возможного подъема уровня воды в устье Невы до опасных значений.

«В связи с неблагоприятным прогнозом, полученным от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения 13 сентября и усилением ветра до 19-24 метров в секунду принято решение о закрытии затворов КЗС. Согласно разработанному плану маневрирования, затворы защитных сооружений переведены в положение «закрыто» в 04.30 мск», – передает сообщение дирекции КЗС  ТАСС.

Капитан порта «Морской порт Санкт-Петербург» распорядился временно приостановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.



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