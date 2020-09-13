 

«Студия Артемия Лебедева» выиграла тендер на лучшую концепцию мавзолея без Ленина

13.09.2020, 9:02, Разное

Российская дизайнерская компания «Студия Артемия Лебедева» стала победителем тендера на лучшую концепцию мавзолея без Ленина, организованного мэрий Москвы. Об этом сообщил сам дизайнер.

– Друзья! Хорошая новость. Наконец-то даже до этих совковых старпёров дошло, что пошло хранить мумию в центре столицы. Сам мавзолей мне нравится. Здание хорошее и красивое. Думаю, после выноса оттуда этого лысого мудака внутри можно создать арт-пространство. Можно устроить в центре Москвы прекрасную площадку, где бы собирались художники, графические дизайнеры, копирайтеры. Ну и думаю, потроллить коммунистов тоже хорошая идея, можно написать что-нибудь на мавзолее, — сказал Лебедев во время очередного эфира на Youtube.

В представленном студией проекте решено добавить к надписи «Ленин» в экстерьере букву «Т» и подсвечивать её. Первым мероприятием в обновлённом мавзолее, по словам Лебедева, станет его новая выставка авторских клякс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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