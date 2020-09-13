Медики: Частая изжога является предвестником рака

13.09.2020, 8:53, Разное

Частая изжога может стать предвестником рака пищевода.

По выводам медиков, она наряду с сухим кашлем, першением и болью в горле относится к признакам ГЭРБ. Эта болезнь нередко провоцирует опасный вид онкологии.

Согласно статистике, каждый четвертый взрослый россиянин страдает от ГЭРБ. Во всем мире ежегодно растет число таких пациентов, поскольку у людей изменяется образ жизни. Фактором риска, прежде всего, считается ожирение, которое является на сегодняшний день глобальной проблемой.< При ГЭРБ вырабатывающаяся в желудке кислота попадает в пищевод. В результате провоцируется постоянное раздражение слизистой оболочки, а это все приводит к серьезным последствиям. Опасность заболевания заключается в том, что его очень сложно выявить. Разноплановые симптомы заставляют пациентов обращаться к кардиологу, пульмонологу и лору. Эти специалисты сосредотачиваются на диагностике заболеваний преимущественно своего профиля. Сама по себе патология, прогрессируя, приводит к онкологии. Изжога не является таким безобидным симптомом, каковым кажется на первый взгляд. Обычно ее подавляют таблетками, но никто даже не задумывается, что эта проблема говорит о наличии серьезной болезни. Пациент зачастую обращается к врачу уже на последней стадии онкологии.