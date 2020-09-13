 

Членам избирательных комиссий разрешили брать работу на дом

13.09.2020, 8:41, Разное

ЦИК внёс изменения в регламент работы территориальных избирательных комиссий с учётом роста числа жалоб на большой объём работы, которую приходится выполнять их членам.

Ведомство разрешило сотрудникам избиркомов брать работу по подсчёту бюллетеней на дом.

Согласно новым правилам, каждый сотрудник может взять для подсчёта на дому не более двух избирательных урн. О результатах подсчёта он должен уведомить ЦИК в течение 24 часов после окончания подсчёта на участках по СМС или по электронной почте. Сразу после этого сотрудник обязан самостоятельно уничтожить подсчитанные бюллетени, чтобы исключить возможность манипуляций результатами выборов при их пересчёте.

– У нас много кто работает на дому: учителя, губернаторы, многие депутаты, даже некоторые сантехники. А члены ЦИК во время пандемии подвергаются опасности заразиться коронавирусом, да к тому же работают до поздней ночи в нарушение действующего трудового законодательства. Мы хотим обезопасить их от переутомления и вируса. К тому же, так мы сможем повысить доверие к избирательной системе, так как члены избиркома, которым доверяют пересчитывать бюллетени на дому, явно пользуются безупречной репутацией честных людей, — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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