Пашаев или Добровинский? Кто консультирует Кремль по «делу Навального»

13.09.2020, 8:39, Разное

Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального. И на этот раз в Кремле решили не радовать публику разнообразием сюжетов. Операция, судя по всему, будет проходит по уже не раз обкатанной схеме, а переход от первого этапа ко второму означает переход от тактики глухой обороны («полная несознанка») к агрессивной контратаке («нас подставили»).

Изюминкой в этом ставшем уже рутиной шоу является разве что случайное совпадение его по времени с процессом по делу Ефремова. Два шоу как бы соединились, создав кумулятивный эффект. Поведение адвокатов в процессе Ефремова до такой степени копирует обычную тактику защиты Кремля, что волей-неволей напрашивается вопрос, не консультируют ли они Администрацию президента и российский МИД в деле Навального, причем оба сразу, но по очереди.

В таком случае, на первом этапе очевидно работал Пашаев. Ефремов не сидел за рулем автомобиля — Навального никто не травил, вместо Ефремова был кто-то другой, кого мы не можем назвать — это было не отравление, а нарушение обмена веществ, но каких именно, мы пока сказать не можем, свидетели подтверждают, что Ефремова за рулем не было — ответственные токсикологи в один голос утверждают, что Навальный не имел ни малейших признаков отравления, а атропин ему вкололи по ошибке…

В целом тактика Кремля в подобного рода мутных историях на самом деле полностью вписывается в привычную для любого квалифицированного адвоката тактику работы по безнадежному делу, где обвинение написано не на бумаге, а на лбу подозреваемого.

Шаг первый — потянуть время. Общественность должна прийти в себя от шока, родственники и соучастники — уничтожить все улики, которые можно уничтожить, обвинение должно проявить себя в полной мере, чтобы было понятно, от чего защищаемся и какие козыри у него в руках.

Шаг второй — все отрицаем. В массовом сознании должно отложиться: «невиноватая я». Даже если потом придется с этой линии сойти, осадочек в подсознании останется. Сомнения ведь трактуются в пользу обвиняемого. Плюс пусть обвинители понервничают, наговорят лишнее, это поможет выработать так называемую версию защиты, в которой вроде бы самым очевидным фактам дается самая причудливая и парадоксальная интерпретация.

Шаг третий — представление парадоксальной версии, в которую можно сколько угодно не верить, но с которой придется считаться в той степени, в которой действует принцип презумпции невиновности. В современном российском суде это уже, конечно, неактуально, так как там этот принцип давно изжит. Но, когда речь идет о трениях с Западом, где живет и работает много «полезных идиотов», эта стадия является очень важной.

Понятно, что только на третьем этапе наступает время Добровинского с его драматическим талантом постановщика и неограниченной фантазией. Если он сейчас временно свободен после процесса Ефремова, он должен немедленно подключиться к работе кремлевских защитников. Должен сразу сказать, что подготовка позиции по такому делу, как покушение на Навального, для адвоката — не синекура. Там есть над чем поработать.

Первый и самый главный вопрос — если не мы, то кто? Тут вариантов на самом деле достаточно много — украинские спецслужбы, соратники, конкуренты. Один другого привлекательнее, но надо выбрать тот, под который удастся набрать достаточно правдоподобной фактуры. Отсюда и задержка по времени — надо эту фактуру изучить и хорошенько препарировать. Пауза, которую держал Кремль несколько недель, была на самом деле временем крайне интенсивной и невидимой постороннему глазу работы.

Судя по утечкам, с помощью которых Кремль в пилотном режиме начал активно тестировать общественное мнение на прошлой неделе, выбор пал на смешанный вариант «соратники-конкуренты» (акценты пока окончательно не расставлены — работа над фактурой продолжается). Пока в числе сопровождавших Навального в поездке обнаружена некая таинственная Мата Хари нашего времени, о которой никто раньше ничего не слышал, проживающая в Лондоне.

Последнее обстоятельство являлось, по-видимому, решающим при выборе сценария, так как открывает практически неограниченные возможности для драматургии предстоящего следствия. Поскольку Мата Хари проживает в Лондоне, то ее в дальнейшем можно при необходимости привязать там к кому угодно. Жаль, уже нет в живых Березовского, который в таких случаях был просто палочкой-выручалочкой, но осталось еще много других интересных и политически полезных персонажей. К тому же можно англичанам и «ответочку» послать за Скрипалей. Мелочь, но тоже приятно. Все дело в воображении — чем оно богаче, тем более увлекательным будет развитие сюжета.

К концу недели неофициальная версия стала выкристаллизовываться в версию следственную. Проснулось МВД и официально заинтересовалось одной из сопровождавших Навального спутниц, а транспортная полиция призналась, что все это время на самом деле вопреки официальной позиции Кремля (видимо, на свой страх и риск) таки занималось интенсивной доследственной проверкой и восстановило график жизни Навального в Новосибирске и Томске. Какие смелые люди — Песков и Лавров прямо говорят, что Кремль не видит никаких оснований для расследования инцидента с Навальным, а эти тайком ведут это самое следствие.

Все это говорит о том, что после единого дня голосования пропагандистская машина Кремля совершит в примаковском стиле разворот над Атлантикой и покажет Западу вместо спины (ну, или того, что ниже ее) дружелюбный оскал российского следствия — самого справедливого и беспристрастного в мире. Это будет, скорее всего, грандиозное шоу, которое по своей масштабности, остроте сюжетной линии и живописности деталей затмит все, что мир до сих пор видел в деле Магнитского, деле о сбитом Боинге или деле об отравлении в Солсбери. В этом шоу на первый план выйдут не дипломаты и пропагандисты, а оперативники, следователи и прокуроры, которые наладят такой конвейер «фейк ньюз», что сам Трамп обзавидуется. Вы хотели следствия — вы его получите…

И только одна деталь портит картину маслом. Руководитель экспертного учреждения, не обнаружившего токсинов в биоматериалах Навального, уволился «по собственному желанию в связи с нарушением трудовой дисциплины» — так говорится в сообщениях. Наверное, не вписался в сценарий…