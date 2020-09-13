«Враждебные и провокационные» действия — в России отреагировали на полёт бомбардировщиков США у своих границ

13.09.2020, 8:35, Новости дня

Три стратегических бомбардировщика ВВС США провели полёт над Восточно-Сибирским морем с целью продемонстрировать, что Вашингтон способен поддерживать своих союзников в воздухе, пишет The Independent. Вместе с тем, глава российских ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин назвал подобные действия НАТО «враждебными и провокационными», напомнив, самолёты альянса в последнее время начали появляться у российских границ значительно чаще, чем раньше.



Reuters

Три тяжёлых бомбардировщика B-1 Lancer ВВС США провели полёт над Восточно-Сибирским морем в рамках серии манёвров, призванных продемонстрировать американский потенциал и способность Вашингтона поддерживать союзников. Тем не менее, в РФ подобные действия охарактеризовали как «враждебные и провокационные», пишет The Independent.

Свою задачу бомбардировщики выполнили после того, как ВВС США провели аналогичную миссию неделю назад, в ходе которой три B-52, которые временно базируются в Великобритании, осуществили полёт в украинском воздушном пространстве неподалёку от юго-восточных границ России.

«Три Lancer показали, что американские стратегические бомбардировщики способны поддержать любую операцию в любой точке земного шара и в любое время», — заявило по этому поводу Объединённое командование Вооружённых сил США в Европе. По мнению ведомства, «операции стратегических бомбардировщиков ясно демонстрируют способность ВВС США постоянно выполнять полёты и оставаться боеготовыми ради поддержки союзников и партнёров Америки».

США регулярно проводят миссии в воздухе, на море и на суше в Европе и её окрестностях. Однако, по словам главнокомандующего российскими ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина, в этом году количество полётов самолётов США и НАТО вблизи российских границ заметно возросло. В частности, генерал отметил, что только в августе российские истребители 27 раз поднимались на перехват самолётов США и НАТО над Балтийским, Баренцевым, Чёрным и Охотским морями.

Суровикин также добавил, в конце августа и начале сентября B-52 пролетали вблизи российских границ в районе Крыма и Калининграда, обвинив США и НАТО в подготовке к наступательным операциям.

«Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Чёрного моря и территорией Эстонии», — сообщил он.

Кроме того, в ходе полёта 4 сентября три B-52 приблизились к Крыму на дистанцию в 30 км. «Отработка вопросов боевого применения самолётов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер», — подчеркнул Суровикин.