На фоне политических распрей Россия и Германия продолжают культурный обмен

13.09.2020, 8:35, Новости дня

Несмотря на отравление российского блогера Алексея Навального и событий в Белоруссии культурный обмен между Германией и Россией продолжается, пишет ZDF. В Эрмитаже должно пройти крупное мероприятие при участии Фонда прусского культурного наследия. Но у немецкого канала возникает вопрос: «Можно ли продолжать сотрудничество на фоне репрессий?».

Полицейское насилие, репрессии, криминализация. Алексей Навальный не раз сталкивался с методами раскола оппозиции в России. Сначала нападение с использованием кислоты*, а теперь нервно-паралитического газа «Новичок». С тем же самым насилием столкнулась теперь Белоруссия. Оно совершается при поддержке России.

В то же время Эрмитаж в российском городе Санкт-Петербурге готовится к крупному совместному немецко-российскому мероприятию. В нём задействовано самое важное немецкое учреждение культуры — Фонд прусского культурного наследия. Уже неделями в Новом музее в Берлине упаковываются то, что будет выставляться в РФ в ноябре.

На открытии последней выставки в рамках немецко-российского сотрудничества присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Путин. Но можно ли на фоне репрессий просто так продолжать этот диалог музеев?

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ, директор Государственного Эрмитажа: Эта выставка — наш ответ. Мы всегда говорили, что культура выше политики, а политические проблемы и конфликты никак не связаны с культурой. Культура должна показывать, что мы выше этого. Наши цели никак не связаны с нынешними отношениями между нашими странами. Именно в таких ситуациях музеи становятся своего рода мостами между людьми.

Эта точка зрения многоуважаемого директора, но, конечно же, культурный обмен никогда — тем более в рамках обмена государственных музеев — не происходит вне политики. По крайне мере, на российском телевидении кадры великолепного немецко-российского сотрудничества внушают, что в отношениях двух стран всё нормально. Это переворачивает реальность с ног на голову.

ХЕРМАН ПАРЦИНГЕР, президент Фонда прусского культурного наследия: Даже если культура и наука действуют в иной сфере, нежели мировая политика, всё же они не парят в безвоздушном пространстве. И в этом плане мы понимаем, что на данный момент сложилась непростая ситуация. Нам нужно будет внимательно за ней наблюдать. И я бы не сказал, что у нас здесь царит большой оптимизм. Нынешние отношения, нынешние события, конечно же, фатальны.

Что же делать? Берлину нужно продолжать немецко-российский диалог, несмотря на Навального, несмотря на Белоруссию? Или у сотрудничества в сфере культуры есть границы?

МАРИЛИУЗЕ БЕК, член президиума «Петербургского диалога»: Вопрос в том, какую роль играет власть? В этом случае Кремль использует культурные мероприятия в политических целях. Сейчас президент Путин как бы говорит: «Ничего не произошло. У нас всё как обычно».

ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЁНОК, белорусский дирижёр: Почему культура должна страдать первой, а не второй? Политики должны быть активнее, а культурный обмен нельзя прекращать.

ХЕРМАН ПАРЦИНГЕР: Нельзя возлагать на людей всю ответственность за то, что происходит в стране. И для меня важно это показать. Но если есть угроза инструментализации, то нужно к ней отнестись серьёзно.

То есть в случае необходимости принять другое решение и не ехать в Россию. «Посмотрим», — как говорят русские. Увидим.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2020 года.

* — так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)