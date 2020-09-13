Названны ранние симптомы рака крови

13.09.2020, 8:34, Разное

Врач-онколог Роман Темников назвал ранние симптомы рака крови. Злокачественные новообразования в кроветворной системе связаны с трансформацией лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.

Отметим, в чем заключается причина развития патологического процесса, до конца исследователи так и не знают.

К факторам риска относится радиоактивное излучение, неправильное питание, лишний вес, воздействие опасных химических веществ, пагубные привычки. Рак крови может развиваться, как у детей, так и у взрослых старше 50 лет.

Если говорить о симптоматике, то на раннем этапе появляются головные боли, у человека повышается температура тела и снижается аппетит, появляется слабость, быстрая утомляемость. Кроме того, люди резко худеют без прикладывания к данному процессу усилий, они часто болеют различными инфекциями.

На поздних стадиях рак крови сопровождается проблемами с сердцем, появлением синяков на теле. Также меняется цвет губ и ногтей. У пациентов нередко фиксируются судороги, обмороки, ломота в костях и суставах, сыпь на коже.