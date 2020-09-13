Уфолог обнаружил города на Венере

13.09.2020, 8:11, Разное

Инопланетные города размером с Лос-Анжелес обнаружил Скотт Уоринг на снимках поверхности Венеры.

Известный уфолог Скотт Уоринг решил поподробней изучить поверхность Венеры на предмет каких-нибудь незамеченных исследователями аномалий, но оказалось, что карта планеты теперь недоступна на сайте NASA. Радуясь своей находчивости, уфолог сообщил, что год назад сохранил карту на своем компьютере, и теперь свободно изучает ее.

Разглядывая карту поверхности Венеры, уфолог понял, почему NASA решило удалить эту карту с сервера. На карте, по мнению Уоринга, видны рукотворные структуры, некоторые из которых имеют размеры с крупный американский город Лос-Анжелес – около 70 километров в поперечнике.

Уфолог считает, что обнаруженная структура имеет колесообразную форму, которая по описаниям историков подозрительно похожа на древнюю Атлантиду. Виртуальный археолог также разглядел на карте туннели и логически выстроенную дорожную развязку.

Уоринг не ожидал, что власти США решат удалить карту Венеры из общего доступа, но к радости уфолога у него теперь есть ее копия, и теперь NASA не сможет скрыть от общественности правду о Венере.