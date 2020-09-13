Исследователи вплотную приступили к испытаниям лекарства от старости

13.09.2020, 8:08, Разное

Ученые из Института исследований старения Бака (Калифорния, США) провели масштабное исследование, связанное с процессами старения. В ходе работы ученые выяснили, что мыши, которым давали добавки эндогенного метаболита, жили дольше остальных грызунов.

По их словам, результаты работы подтверждают возможность замедления старения. Исследователи рассказали, что вещество альфа-кетоглутарат (AKG) образуется в организме как продукт метаболических процессов. Данная молекула не поступает вместе с пищей, она образуется в организме только в результате физической нагрузки или при голодании.

Обычно данное вещество добавляют в пищевые добавки для спортсменов, которые испытывают значительные физические нагрузки. По мнению спортсменов, этот метаболит позволяет им достигать высоких результатов в спорте, а бодибилдерам наращивать мышечную массу. Следует сказать, что это всего лишь их мнение, так как серьезных исследований касательно влияния метаболита на организм учеными не проводилось.

Однако в последнее время ученые обратили внимание на AKG и заинтересовались его влиянием на организм человека и продолжительность жизни. Последние исследования показали, что метаболит способен замедлить процессы старения организма.

На следующем этапе исследователи намерены провести испытания на людях среднего возраста и старше.