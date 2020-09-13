 

Названы возможные варианты отказа Германии от «Северного потока – 2»

13.09.2020, 6:48, Новости дня

Американские СМИ назвали шесть «вариантов отказа» Германии от реализации проекта «Северный поток – 2», при которых Берлин сделает «грязную работу» чужими руками.

Как пишет Politico, первый вариант заключается в том, что немецкие власти окажут давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда, заставив отозвать выданные разрешения на строительство.

Однако в этом случае оператор газопровода Nord Stream 2 AG может подать в суд на Германию. Сумма ущерба может достигнуть 9,5 млрд евро, передает РИА «Новости».

Второй сценарий основан на том, что неправительственные организации по охране природы, которые выступают против «Северного потока – 2», могут добиться успеха в суде. 

Третий способ учитывает возможность национального ограничения на импорт российского газа немецкой стороной.

Остальные варианты предполагают применение санкций ЕС, остановку строительства усилиями США или осложнение запуска газопровода на этапе выдачи лицензии.

Напомним, Берлин заявил, что судьба газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом.



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