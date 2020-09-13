Врио главы ЕАО принял участие в едином дне голосования

13.09.2020, 6:48, Новости дня

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольштейн пришел вместе со своей семьей проголосовать на избирательный участок № 9 имени Героя Советского Союза Иосифа Бумагина.

«Избирательной комиссии и правительству Еврейской автономной области удалось безупречно организовать процесс голосования. Все участковые избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты. Безопасность людей на избирательных участках – в первую очередь! Также 11 сентября было объявлено сокращенным рабочим днем, что повлияло на явку: людям было удобно прийти проголосовать вечером после работы», – предает слова врио главы региона РИА Биробиджан.

Три дня голосования дают возможность каждому выразить свое мнение по кандидатам и в губернаторы, и на выборах муниципального уровня.

По итогам второго дня голосования явка на выборы в ЕАО составила 57,89%. Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО считает, что такой высокий результат помог обеспечить сразу ряд факторов.

«Прежде всего, это удобство голосования. Во-вторых, в регионе живут патриоты, которые хотят сделать регион лучше, поэтому выражают своё мнение простым способом: голосованием на избирательном участке», – отметил Гольдштейн.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности второго тура, Гольдштейн отметил, что данное решение будут принимать люди. «Это мнение должны выразить жители Еврейской автономной области. Тот выбор, который они сделают и будет правильным», – отметил он.

Работа на избирательном участке продолжается. В Единый день голосования люди принимают участие в выборах губернатора ЕАО очень активно.

«Мы выбираем главу своего региона, по сути дела, мы выбираем хозяина своего родного дома. И очень приятно, что люди проявляют активность в этом плане. 833 человека уже проголосовали, а всего на нашем участке 2 745 избирателей. Работа идет полным ходом согласно плану. Выезжали, заявки выполняли, на дому люди просили приехать и проголосовать. Противовирусные меры на избирательном участке стали еще более тщательными и выполняются в полном объеме. Мы всем оснащены, и работа ведется согласно требованиям Роспотребнадзора», – отметила председатель участковой избирательной комиссии № 9 Яна Брагина.

Напомним, хотя единый день голосования в РФ проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Единый день голосования уже начался в РФ – в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах РФ (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.