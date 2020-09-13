 

Трамп обвинил Байдена в краже идей

13.09.2020, 7:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о плохом состоянии своего соперника на выборах Джозефа Байдена и обвинил его в краже экономической программы.

По мнению Трампа, Байден стал кандидатом в президенты от демократов только потому, что сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен помешала победить сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.

Трамп считает, что без Уоррен его оппонентом стал бы «Берни, а не Байден». Однако президент США «доволен тем, как все разрешилось», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Он сказал, что не волнуется перед первыми теледебатами 29 сентября, поскольку Байден в ходе дебатов порой говорит несвязные вещи.

«Думаю, возможно, там замешаны лекарства. Это то, что я слышу. То есть я имею в виду, что это, возможно, лекарства. Я не знаю, как можно выйти из такого плохого состояния, когда ты не можешь сформулировать предложение», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

На митинге в штате Невада Трамп заявил, что Байден «скопировал весь» его план экономической программы. 

«Вы же видите, это «покупай американское». Я говорю, а где, черт возьми, вы были последнюю четверть века?» – сообщил Трамп, добавив, что намерен «быть по-настоящему жестким».

«Патетический Джо, это патетическое человеческое создание, которое позволило этому появиться. Проблема вот в чем: он даже на знает, что это появилось… Когда они выпускают эту рекламу, где я стою над могилами и они пишут: «Он сказал это», – без источников, без всего. У них нет ничего… Это подло», – отметил свое решение Трамп.

По его словам, «настоящие опросы» показывают его хорошие результаты в ряде колеблющихся штатов. О каких именно опросах и конкретных цифрах идет речь, действующий президент не сказал. 

Опрос New York Times и компании Siena в Нью-Гемпшире, проведенный 8–10 сентября среди 814 человек, показал отрыв Байдена всего на 3%. Днем ранее опрос Rasmussen Reports, проведенный 7–8 сентября среди 1 тыс. избирателей, показал лидерство Трампа на 2% в Северной Каролине.

Выборы в США пройдут 3 ноября.

Напомним, в Республиканской партии США усомнились в способности 77-летнего Байдена дожить до инаугурации в случае его победы на выборах.



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