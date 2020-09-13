Космические силы Франции продолжают оформляться — появились финансирование и логотип

13.09.2020, 7:05, Новости дня

Основанное чуть больше года назад Космическое командование вооружённых сил Франции постепенно принимает конкретную форму, пишет Le Figaro. По данным издания, в минувшую пятницу командование представило свой логотип — а до этого его руководству удалось убедить чиновников от обороны в важности своей миссии, благодаря чему Франция собралась вложить в развитие космических сил 4,3 миллиардов евро.



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Черты Космического командования Франции «продолжают вырисовываться»: у этой структуры, созданной французскими властями чуть больше года назад, 3 сентября 2019 года, начала оформляться чёткая доктрина, пишет Le Figaro. Как отмечает обозреватель издания, в пятницу в этом процессе был преодолён «символический этап» — в этот день на авиабазе №107 «Виллакубле» неподалёку от Парижа состоялась презентация нового логотипа военно-космических сил Франции, представляющего собой стилизованное изображение ястреба, нависшего над горизонтом Земли. Начальник штаба военно-космических сил страны генерал Филипп Лавинь заявил на мероприятии, что в истории французской авиации «вот-вот начнётся новый период».

«За минувший год уже было проделано много работы», — заявил в свою очередь в интервью Le Figaro глава Космического командования генерал Мишель Фридлинг — видимо, в первую очередь имея в виду работу по убеждению чиновников различных уровней внутри оборонных структур страны, предполагает обозреватель издания. «Мы показали очень конкретные результаты», — «загадочно» добавил Фридлинг, подчеркнув, что космос стал полем для соперничества разных стран.

«За последние десять лет обстановка в космосе изменилась, — пояснил глава Космического командования. — Мы нарастили инвестиции с 30 до 85 миллиардов долларов, доля частного капитала выросла и превышает теперь 50%, объём военных расходов увеличился вдвое. Китай же увеличил соответствующие вложения в восемь раз — с 1 до 8 миллиардов долларов. Раньше спутники запускали лишь около тридцати стран, тогда как сегодня — 70».

Вместе с тем, за минувший год многие процессы ускорились, констатирует обозреватель Le Figaro. К примеру, этим летом США обвинили Россию в том, что она испытала новую противоспутниковое оружие, запускаемое из космоса. Характеристики оружия неизвестны, однако оно сильно обеспокоило Вашингтон, поскольку может «представлять опасность при столкновении с другим спутником», а США особенно сильно зависят от своих спутниковых средств, пишет французский журналист. Москва, впрочем, опровергла заявления о том, что предпринимала враждебные манёвры, заявив, что испытывался новый спутник-инспектор, проводивший расследование другого спутника с близкого расстояния, отмечает автор. По мнению обозревателя Le Figaro, инцидент «вписывается в логику» последних событий: в частности, в ноябре 2019 года РФ вывела на орбиту спутник «Космос-2542», освободив таким образом меньший по габаритам спутник «Космос-2543», способный приближаться к другим космическим аппаратам и наблюдать заа ними — и он действительно приблизился к американскому спутнику-шпиону USA 245.

По словам генерала Фридлинга, космос остаётся в плане международного права «серой зоной», и космические державы испытывают там «материальные средства, наблюдая также за реакцией других держав». Как отметил генерал, Франция «ещё ведёт работу над доктриной», однако уже сейчас понятно, что одной ей не справиться — дать юридическое определение «враждебным» и «безответственным» действиям на орбите, а также определить «красные линии» можно будет лишь в сотрудничестве с союзниками.

Французское Космическое командование пристально наблюдало за всеми недавними манёврами в космосе, что само по себе уже является определённым достижением, говорится в материале Le Figaro. «Мы не совсем слепы, у нас есть понимание ситуации, — пояснял генерал Фридлинг. — Но происходит всё это очень далеко и с маленькими объектами. Чтобы их опознавать, нужно обрабатывать большие объёмы данных. Для наблюдения за объектом, нужно иметь возможность проследить его историю, повернуть время вспять. Если его упустить сразу после запуска, больше его найти не получится». Как признаётся Фридлинг, Франции в этом смысле «не хватает средств».

Огромное значение в космосе имеет сотрудничество — и Франция в феврале нынешнего года запустила площадку по обмену данными и их анализу под названием Combined Space Operations («Совместные космические операции»), пишет Le Figaro. Тем не менее, по словам генерала Фридлинга, работа в этом смысле предстоит ещё большая. «Пока мы обмениваемся скорее не конкретными данными, а общей информацией», — признавался он в беседе с журналистом издания. Вместе с тем, как подчёркивается в матераиле газеты, уже скоро должны будут состояться первые европейские военные учения в космосе AsterX.

Как пишет автор материала, Франция хочет сохранить свою позицию в «космической гонке» и планирует к 2025 году вложить в космос 4,3 миллиардов евро, из которых 3,6 миллиардов пойдут на полное обновление спутниковых средств. Страна ставит перед собой и такие амбициозные цели, как развёртывание «средств активной защиты» в космосе к 2030 году; в Космическом командовании планируют представить прототип для таких средств к 2023-му. К этому сроку командование будет иметь в своём распоряжении 5 тыс. кв.м. офисных пространств в Тулузе, где с 2025 года будут работать все главные эксперты страны в военно-космической области, подчёркивается в статье. Официальное открытие командования в Тулузе состоится в том же 2025 году, и к этому моменту численность личного состава планируется довести до 470 человек против 220 на данный момент.

Однако многое Франции ещё только предстоит создать с нуля — включая отдельные не существующие сейчас специальности вроде аналитика космических данных, отмечает автор статьи. Для обеспечения подготовки кадров вооружённые силы страны планируют открыть отдельную космическую академию. А в нынешнем году в составе войск появились два первых «оператора спутников», в обязанности которых входит наблюдение за траекториями спутников и их корректировка в случае угрозы столкновения с летающими объектами, пишет журналист.