 

США выразили недовольство согласием Кипра на заход российских кораблей

13.09.2020, 5:48, Новости дня

Конфликт в Средиземноморье выгоден противникам трансатлантического единства, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом озабоченность США заходами в порты республики российских кораблей, направляющихся в Сирию. По его словам, российские корабли «в Сирии выполняют не гуманитарные миссии». США «попросили Кипр принять во внимание озабоченности» американской стороны.

Также Помпео «поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов об активности РФ по отмыванию денег», передает РИА «Новости».

Помпео призвал страны Восточного Средиземноморья «урегулировать разногласия» дипломатически, поскольку «рост военной напряженности» выгоден только «противникам, которые хотели бы увидеть разногласия в трансатлантическом единстве», передает ТАСС.

Глава Госдепа считает, что регион может «объединить многие страны и создать новые рынки посредством энергетики». По его словам, «энергетические ресурсы» в зоне вокруг Кипра следует разделить «как между греками-киприотами, так и между турками-киприотами».

При этом он выразил «обеспокоенность в отношении продолжающихся операций Турции». Помпео подчеркнул, что у Кипра «есть право осваивать свои природные ресурсы».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с утверждением, что Средиземноморье «пытаются дестабилизировать исторические державы, руководствующиеся гегемонистскими мотивами», выразив обеспокоенность в связи с этим ролью РФ и Турции.



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