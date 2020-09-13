Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 сентября 2020 года

13.09.2020, 5:43, Разное

В России коронавирус за истекшие 24 часа выявили у 5 488 человек. Всего в нашей стране зафиксировано 1,057 миллиона инфицированных, из них 874 тысячи к настоящему моменту вылечились.

Минздрав направил первую партию вакцины от коронавируса “Спутник V” в регионы. Ее используют для вакцинаа граждан, входящих в группу риска, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Российская система здравоохранения готова к возможному подъему заболеваемости COVID-19, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В некоторых регионах наблюдается увеличение числа заразившихся, отметил он.

Вакцину от коронавируса “Спутник V” могут получить более миллиарда человек, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Интерес к отечественной разработке выразили более 30 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Сербия, Саудовская Аравия, страны Латинской Америки.

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 28,5 миллиона человек. Зафиксировано свыше 915 тысяч жертв COVID-19. В Соединенных Штатах – 6,4 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 270 447

Умерли – 4 968

Выздоровели – 228 673

Коронавирус в России

Заболели – 1 057 362

Умерли – 18 484

Выздоровели – 873 535

Коронавирус в мире

Заболели – 28 500 990

Умерли – 915 380

Выздоровели – 17 300 833

Статистика коронавируса в России и мире на 13 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква270 447

4 968228 673Россия1 057 36218 484873 535США6 400 534182 6702 630 059Весь мир28 500 990

915 380

17 300 833

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