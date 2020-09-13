Кто они? «Путешественники во времени», пришельцы или гости из иного мира?

13.09.2020, 7:19, Разное

Американка по имени Мэри рассказала удивительную историю, которая произошла с ее семьей зимой 1957 года, когда ей было всего 5 лет.

Дошкольница ехала тогда со своими родителями из города Рейдсвилла в город Гринсборо, штат Северная Каролина. В определенный момент наши герои заметили пожилую пару, тихо шагавшую по обочине дороги. Увы, незнакомые мужчина и женщина шли в противоположном направлении, и родные Мэри не имели возможности подбросить пенсионеров.

Тем не менее, когда семья возвращалась из Гринсборо, она увидела ту же пару, шедшую опять-таки в Рейдсвилл и, похоже, почти не сдвинувшуюся с места. Можно было подумать, что эти мужчина и женщина ходили целый день по кругу. Удивившись, наши герои предложили подвезти супругов. Те охотно сели в машину, поблагодарили за помощь и сообщили, что направлялись в Рейдсвилл по каким-то своим делам. Автобусы там не ездили, и пенсионерам, мол, пришлось идти пешком.

Маленькая Мэри, севшая спереди между родителями, сразу поняла, что с незнакомцами было что-то не так. Во-первых, они оказались одеты совершенно не по сезону. Снаружи стоял мороз, однако на женщине было лишь легкое платье, а на ее супруге – светлая рубашка и комбинезон с подтяжками. Кроме того, девочка обратила внимание на то, что у мужчины были невероятно красивые глаза насыщенно-голубого цвета, какие-то нечеловеческие, почти сказочные.

Заметив, с каким интересом за ним наблюдает повернувшаяся на переднем сиденье девочка, попутчик добродушно улыбнулся, достал из кармана диковинный предмет, похожий на футуристическую канцелярскую ручку, и протянул его ребенку. К своему колоссальному сожалению, Мэри неосмотрительно потеряла подарок в том же году, не успев выяснить его предназначения. Сейчас 66-летняя женщина подозревает, что это мог быть ценный артефакт, не имеющий аналогов в нашем мире.

Родители Мэри, разумеется, тоже заметили, что попутчики были плохо одеты, и настояли на том, чтобы Брэдли (так назвали себя супруги) остановились в их доме, где им дадут теплую одежду. Пара не возражала, хотя начала проявлять некоторое беспокойство, будто совсем не планировала взаимодействовать с нашими героями настолько тесно. В конечном итоге Брэдли оказались не только одеты, но и хорошо накормлены. А потом произошло нечто поистине странное и невероятное.

Пожилые мужчина и женщина вдруг в одночасье исчезли из дома! Они всего на несколько секунд остались одни в кухне, а когда мать Мэри вернулась туда, гостей и след простыл. Наша героиня до сих пор задается вопросом, кто это был: пришельцы с другой планеты, необычные призраки, выходцы из параллельного мира или же путешественники во времени. От этих индивидуумов, помимо всего прочего, исходила какая-то непонятная, очень мощная энергия, легко уловимая как нечто светлое и счастливое, что несвойственно простым людям. И заметила это не только маленькая Мэри, но и ее родители…