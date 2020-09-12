 

Конгресс Перу запустил процесс импичмента президента

12.09.2020, 3:30, Новости дня

Парламент Перу принял к рассмотрению проект резолюции об импичменте президента страны Мартина Вискарры.

Резолюцию поддержали 65 парламентариев (при необходимом минимуме в 52 голоса), против выступили 36 человек, 24 депутата воздержались. Председатель Конгресса Мануэль Мерино де Лама объявил, что «резолюция принята», передает ТАСС.

Парламент должен определить, когда состоится итоговое голосование по импичменту. Для импичмента требуется не менее 87 из 130 голосов. Если импичмент будет поддержан, обязанности главы государства будет исполнять председатель Конгресса.

Вискарра до голосования получит возможность выступить перед Конгрессом.

Его обвиняют в помехах «уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге», с которым, как подозревали, министерство культуры Перу заключило контракт, нарушив действующие нормы. Были опубликованы аудиозаписи, на которых Вискарра, в частности, признает, что встречался с певцом, хотя публично отрицал это. В резолюции говорится, что Вискарра должен покинуть пост в связи с «моральной неспособностью» возглавлять страну.

Сам президент Перу назвал план объявить ему импичмент «подлой попыткой дестабилизировать ситуацию в стране». Он отказался уходить в отставку и подчеркнул, что его слова в аудиозаписях были вырваны из контекста.



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