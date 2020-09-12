Россия выступила против перевода Ярошенко в другую тюрьму в США

12.09.2020, 3:30, Новости дня

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал решение американских властей перевести российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в заключении в США, в другую тюрьму.

Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, заявил, что российская сторона «обеспокоена решением американских властей». Подчеркивается, что дипломатам «не известны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать» Ярошенко.

Посол подчеркнул, что из-за хронических заболеваний Ярошенко «изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья».

Российская сторона «по просьбе родственников» Ярошенко направила соответствующую ноту в Госдеп, попросив «не менять место заключения» россиянина.

Напомним, адвокат россиянина Алексей Тарасов собщил, что Ярошенко захотели перевести в частную тюрьму.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в якобы подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.