ОЗХО взяла пробы анализов Навального из берлинской клиники для расследования его отравления

12.09.2020, 3:10, Разное

Делегация Организации по запрещению химического оружия в минувшие выходные посетила берлинскую клинику «Шарите» и взяла пробы анализов Алексея Навального, которого госпитализировали туда после отравления. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным журналистов, вещество, которым отравили Навального, является усовершенствованной версией нервно-паралитического агента «Новичок». Директор Федеральной разведывательной службы Бруно Каль на секретном совещании рассказывал, что этот яд сильнее, чем предыдущие его версии.

Как отмечает издание, сейчас органы безопасности Германии рассматривают версию о причастности к случившемуся российских спецслужб, так как за политиком велась слежка, в том числе и в Томске.

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Ранее власти ФРГ заявляли, что в анализах Навального нашли следы боевого агента «Новичок». Западные страны призывали Россию расследовать отравление политика и привлечь виновных в использовании химоружия к ответственности, в противном случае Запад рассматривает вариант введения новых санкций.

При этом уголовное дело по факту отправления политика в РФ так и не заведено. Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя не увидел причин расследовать обстоятельства случившегося, так как Россия «не получила ничего, что позволило бы соответствующим органам провести свое де-юре расследование».