Помпео выразил озабоченность арестом активистов

12.09.2020, 2:35, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены задержанием гонконгских активистов в китайской провинции Гуандун. Он также сообщил, что задержанным отказано в доступе к адвокатам, а местные власти не предоставили информации об условиях их содержания и выдвинутых против них обвинениях.

Соединенные Штаты выражают сомнение относительно соблюдения гонконгским руководством заявленных им обязательств по защите прав граждан и призывают власти «обеспечить надлежащую правовую процедуру», – говорится в заявлении Помпео.

Согласно заявлению госсекретаря США, около 12 активистов были арестованы около двух недель назад у побережья Гонконга.