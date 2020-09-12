 

Помпео выразил озабоченность арестом активистов

12.09.2020, 2:35, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены задержанием гонконгских активистов в китайской провинции Гуандун. Он также сообщил, что задержанным отказано в доступе к адвокатам, а местные власти не предоставили информации об условиях их содержания и выдвинутых против них обвинениях.

Соединенные Штаты выражают сомнение относительно соблюдения гонконгским руководством заявленных им обязательств по защите прав граждан и призывают власти «обеспечить надлежащую правовую процедуру», – говорится в заявлении Помпео.

Согласно заявлению госсекретаря США, около 12 активистов были арестованы около двух недель назад у побережья Гонконга.



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