Оппозиция отпраздновала на улицах Минска день рождения Тихановской

12.09.2020, 1:48, Новости дня

Белорусские оппозиционеры в Минске отмечают день рождения экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщают информационные агентства.

Так, оппозиционеры собрались в районе Серебрянка, на улице Новая Боровая и у ТЦ «Рига», где организован стихийный концерт, передает РИА «Новости».

На площади Независимости правоохранители задержали трех человек и пресекли акцию, при этом двух участниц силовики вывели из католического костела, где женщины пытались укрыться.

На улице Червякова собрались около 300 человек. Участники скандировали: «С днем рождения!». Был задержан один из активистов. Здесь организована «площадь Перемен», названная так в честь песни Виктора Цоя «Перемен».

На трансформаторной будке на детской площадке были нарисованы двое диджеев, включивших «Перемен» на одном из городских мероприятий и после этого прекратившихся в народных героев – отсидев десять суток за срыв мероприятия, молодые люди уехали в одну из европейских стран. Граффити регулярно закрашивают, но местные жители восстанавливают рисунок.

На площадке уже побывали несколько известных артистов и спортсменов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Тихановская в ночь на 11 августа она покинула Белоруссию, отправившись в Литву.

Тихановская родилась 11 сентября 1982 года.