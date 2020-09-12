 

ВВС США провели полет у границ РФ в районе Восточно-Сибирского моря

12.09.2020, 1:48, Новости дня

Стратегические бомбардировщики США B-1 Lancer провели полет над Восточно-Сибирским морем, информирует Европейское командование ВВС США.

Три базирующихся в Техасе самолета были направлены «в наиболее удаленную восточную зону», которая находится в зоне ответственности Европейского командования ВВС США, передает РИА «Новости».

Указывается, что «после выполнения миссии» самолеты приземлись на Аляске, миссия проходила «в международном воздушном пространстве над Восточно-Сибирским морем». B-1 Lancer совершили 14-часовой полет.

Как сообщила американская сторона, самолеты «продемонстировали, как американские стратегические бомбардирощики могут в любой момент оказать поддержку любой миссии в любой точке земного шара».

Напомним, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин сообщил, что в конце августа американские бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по целям в Калининградской области и других западных регионах России.

Также он назвал беспрецедентной разведывательную операцию самолетов-разведчиков НАТО 4 сентября над Черным морем.

Суровикин оценил риск инцидентов с самолетами НАТО на границах России.



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