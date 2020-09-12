Разработчики заявляют о малой мощности Xbox Series S

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12.09.2020, 1:35, Новости дня

У младшей консоли Xbox объем оперативной памяти слишком мал. Об этом заявили сотрудники целого ряда студий, занимающихся разработкой игрового контента.

Волна недоумения поднялась почти сразу же после того, как состоялся анонс консоли Xbox Series S. Свое недовольство техническими характеристиками выразили представители Remedy, id Software и других компаний.

По их мнению, общие данные старшей и младшей консоли вполне подходят для запуска современных видеоигр. Но 10 гигабайт оперативки у последней заставляют волноваться. Xbox Series S относится к современным игровым устройствам эконом-класса. Очевидно, их будут приобретать многие геймеры из небогатых стран. Вопрос состоит в том, станут ли они после этого покупать современные игры, требующие от устройств большей мощности, чем предлагает производитель Xbox?



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