 

Стартовали предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

12.09.2020, 1:35, Новости дня

Компания Asus уже открыла возможность делать предзаказы новой видеокарты GeForce RTX 3080. Напомним, что данное устройство выходит под торговой маркой Nvidia.

Стоимость видеокарты данной модели на территории США составит 799 долларов 99 центов. Именно такой ценник установлен в интернет-магазине B&H Photo. Более дешевая версия GeForce RTX 3080 O10G стоит сейчас на 20 долларов дешевле. По мнению экспертов, первое устройство практически ничем не отличается от второго, только оно чуть больше разогнано.

Ранее представители Nvidia анонсировали старт свободных продаж видеокарты GeForce RTX 3080 на 17 сентября. По информации разработчика, версия 3090 должна появиться ровно на неделю позже.



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