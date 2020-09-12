Адвокаты Трампа обратились в Апелляционный суд
12.09.2020, 1:11, Новости дня
Президент США Дональд Трамп подал иск в Апелляционный суд, требуя запретить исполнять решение суда низшей инстанции, который обязал Трампа предоставить следствию налоговые декларации за последние восемь лет. Решение суда связано с расследованием деятельности бизнес-структур президента.
Защита Трампа утверждает, что решение суда политически мотивировано.
Слушания назначены на 25 сентября. Адвокаты Трампа сообщили, что если Апелляционный суд не поддержит иск, они оспорят его в Верховном суде США.
Предыдущие шесть президентов США – три республиканца и три демократа – обнародовали свои налоговые декларации.
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