Адвокаты Трампа обратились в Апелляционный суд

12.09.2020, 1:11, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подал иск в Апелляционный суд, требуя запретить исполнять решение суда низшей инстанции, который обязал Трампа предоставить следствию налоговые декларации за последние восемь лет. Решение суда связано с расследованием деятельности бизнес-структур президента.

Защита Трампа утверждает, что решение суда политически мотивировано.

Слушания назначены на 25 сентября. Адвокаты Трампа сообщили, что если Апелляционный суд не поддержит иск, они оспорят его в Верховном суде США.

Предыдущие шесть президентов США – три республиканца и три демократа – обнародовали свои налоговые декларации.