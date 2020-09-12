Адвокаты Трампа обратились в Апелляционный суд

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12.09.2020, 1:11, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подал иск в Апелляционный суд, требуя запретить исполнять решение суда низшей инстанции, который обязал Трампа предоставить следствию налоговые декларации за последние восемь лет. Решение суда связано с расследованием деятельности бизнес-структур президента.

Защита Трампа утверждает, что решение суда политически мотивировано.

Слушания назначены на 25 сентября. Адвокаты Трампа сообщили, что если Апелляционный суд не поддержит иск, они оспорят его в Верховном суде США.

Предыдущие шесть президентов США – три республиканца и три демократа – обнародовали свои налоговые декларации.



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